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Devrimci Genel-İş Sendikası Girne Belediyesi’nde 2 saatlik uyarı grevi yaptı

Devrimci Genel-İş Sendikası bugün Girne Belediyesi’nde “taşeronlaşma sistemi ve mali sorunların yeniden gözden geçirilmesi” talebiyle 2 saatlik uyarı grevi yaptı. 

27 Mayıs 2020 Çarşamba 15:25
Devrimci Genel-İş Sendikası Girne Belediyesi’nde 2 saatlik uyarı grevi yaptı
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Devrimci Genel-İş Sendikası bugün Girne Belediyesi’nde “taşeronlaşma sistemi ve mali sorunların yeniden gözden geçirilmesi” talebiyle 2 saatlik uyarı grevi yaptı. 

Devrimci Genel-İş Sendikası Başkanı Ömer Naşit konuyla ilgili yazılı açıklamasında belediyelerde yaygınlaşan taşeron sisteminin emeğin örgütlü yapısını zayıflattığını dile getirdi. 

Girne Belediyesinde “taşeron sistemiyle çalışanların daimi kadroda çalışanların sayısını geçtiğini” söyleyen Naşit, “BEL-PAZ şirketi olarak anılan ve yüzde 90 hissesi Girne Belediyesine ait olan şirket bize göre emeği bölüp parçalayan taşeron sisteminden başka bir şey değildir” dedi.

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Naşit şöyle devam etti:
“Devrimci Genel-İş olarak talebimiz çok açık ve nettir. Bugün yasalarımız gereği Girne Belediyesinde kadro sayımız 303 adettir. Talebimiz bu kadro sayısına ulaşılana dek BEL-PAZ şirketinde çalışanların kadroya aktarılması ve geriye kalan çalışanların ise Toplu İş Sözleşmesi kapsamına alınmasıdır”. 

Öte yandan içinden geçilen salgın döneminde belediyelere yapılan uygulamayı da eleştiren Naşit, yapılan yüzde 25’lik kesintinin tüm belediyeleri ekonomik ve mali anlamda etkilediğini anlattı. Buna rağmen belediye çalışanlarının hayatlarını tehlikeye atarak ilk günden itibaren çalışmaya devam ettiğini kaydeden Naşit kesintilerin geri ödenmesini talep etti. 

“Bugün Girne Belediyesi özelinde üyelerimizin tümünün maaşları yüzde 25 kesintiye uğramış, 1 Mayıs ve Bayramlık ödeneğini alamamış ve Kasım 2019 dan ek mesai ödeneği alacakları durmaktadır” diyen Naşit sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Yukarı dada bahsettiğimiz gibi içinden geçtiğimiz süreçte Belediyelerin düşürüldüğü mali durumun bilincindeyiz, ancak Devrimci Genel-İş ve DEV-İŞ için çok tarihi ve önemli bir yere sahip olan Girne Belediyesinde bugünkü uyarı grevi ile taşeronlaşma sistemi ve mali sorunların yeniden gözden geçirilmesi çağrısında bulunduğumuzu kamuoyuna duyururuz”. 

Son Güncelleme: 27.05.2020 15:40
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