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DEVLET bu gence sahip çıkacak mı!..

Ülkede infial yaratan trafik kazasında günahsız yere hayatını kaybeden Esra Korcan, ardında gözü yaşlı bir evlat bıraktı…

DEVLET bu gence sahip çıkacak mı!..

Ülkede infial yaratan trafik kazasında günahsız yere hayatını kaybeden Esra Korcan, ardında gözü yaşlı bir evlat bıraktı…

27 Aralık 2019 Cuma 08:16
DEVLET bu gence sahip çıkacak mı!..

KIBRIS MANŞET - ÖZEL

Hiçbir kusuru yokken hayatını yetkililerin ihmali yüzünden kaybeden Esra Korcan genç yaşında kara toprağa verildi.

Anne Korcan, ‘kaynak yok’ bahanesiyle canından olurken arkasında gözü yaşlı gencecik bir evlat bıraktı.

Kuşkusuz annesini sonsuzluğa uğrayan acılı evlat bu elim kazanın yaralarını ömür boyu içinde yaşayacak.

Şimdi Kıbrıs Türk halkı, Devletin adeta cinayete kurban giden bir annenin, ardında kalan evladının yaralarını sarıp sarmayacağını ona destek olup olmayacağını merak ediyor.

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Vicdanlarda derin acılara sebep olan bu ihmal kaynaklı ölüm Esra’yı geri getirmeyecek ama geride bıraktığı yavrusuna destek olmak hepimizin görevi.
 

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KzaKktcKıbrıs
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