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DEV –İŞ EL-SEN’in eylem ve mücadelesine destek belirtti

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (EL-SEN) eylem ve mücadelesine destek belirtti.

DEV –İŞ EL-SEN’in eylem ve mücadelesine destek belirtti

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (EL-SEN) eylem ve mücadelesine destek belirtti.

04 Eylül 2019 Çarşamba 10:13
DEV –İŞ EL-SEN’in eylem ve mücadelesine destek belirtti

DEV-İŞ Başkanı Hasan Felek yaptığı yazılı açıklamada,  sendika olarak, EL-SEN’in başlattığı mücadeleyi selamladıklarını kaydetti.

Felek, “Kıbrıslı Türklerin üretimden kopartılması ile sonuçlanan ekonomik politikaların hedefinde olan KIB-TEK’i savunmanın” bugün tüm toplumsal kesimlerin gelecek kuşaklara dair sorumluluğu olduğunu ifade etti.

EL-SEN’in başlattığı  mücadeleyi örnek bir mücadele  olarak niteleyen Felek,  “Çünkü EL-SEN küçük bir zümrenin değil, tüm toplumun çıkarlarını savunmakta, öz varlıklarımızdan ve kurumlarımızdan olan KIB-TEK’i savunmaktadır” ifadelerini kullandı.

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KIB-TEK’in  bugün artık son kalelerden biri olduğunu ileri süren Felek,  “Bugüne kadar batırılan, dağıtılan veya özelleştirilmesi için bin bir  oyunun oynandığı kurumlar gibi KIB-TEK’in de özelleştirilmesine ve parçalanmasına izin veremeyiz. KIB-TEK’i kaybetmek  demek toplum olarak kaybetmek demektir.” dedi.

Felek, yapılması gerekenin  KIB-TEK’i özelleştirmek veya parçalamak değil, günün teknolojik koşullarına uygun bir şekilde kapasite artırımına gidilerek, ucuz, temiz ve nitelikli elektrik sağlanması olduğunu vurguladı.   

EL-SEN’in samimi ve kamusal çıkarı savunan tavrının örnek  bir duruş olduğunu kaydeden Felek, DEV-İŞ olarak EL-SEN’in eylemlerine ve mücadelesine destek verdiklerini,  sokakta omuz omuza toplumun öz varlıklarını korumak için direneceklerini bildirdi.

Son Güncelleme: 04.09.2019 13:40
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