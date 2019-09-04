DEV –İŞ EL-SEN’in eylem ve mücadelesine destek belirtti

DEV-İŞ Başkanı Hasan Felek yaptığı yazılı açıklamada, sendika olarak, EL-SEN’in başlattığı mücadeleyi selamladıklarını kaydetti.

Felek, “Kıbrıslı Türklerin üretimden kopartılması ile sonuçlanan ekonomik politikaların hedefinde olan KIB-TEK’i savunmanın” bugün tüm toplumsal kesimlerin gelecek kuşaklara dair sorumluluğu olduğunu ifade etti.

EL-SEN’in başlattığı mücadeleyi örnek bir mücadele olarak niteleyen Felek, “Çünkü EL-SEN küçük bir zümrenin değil, tüm toplumun çıkarlarını savunmakta, öz varlıklarımızdan ve kurumlarımızdan olan KIB-TEK’i savunmaktadır” ifadelerini kullandı.

KIB-TEK’in bugün artık son kalelerden biri olduğunu ileri süren Felek, “Bugüne kadar batırılan, dağıtılan veya özelleştirilmesi için bin bir oyunun oynandığı kurumlar gibi KIB-TEK’in de özelleştirilmesine ve parçalanmasına izin veremeyiz. KIB-TEK’i kaybetmek demek toplum olarak kaybetmek demektir.” dedi.

Felek, yapılması gerekenin KIB-TEK’i özelleştirmek veya parçalamak değil, günün teknolojik koşullarına uygun bir şekilde kapasite artırımına gidilerek, ucuz, temiz ve nitelikli elektrik sağlanması olduğunu vurguladı.

EL-SEN’in samimi ve kamusal çıkarı savunan tavrının örnek bir duruş olduğunu kaydeden Felek, DEV-İŞ olarak EL-SEN’in eylemlerine ve mücadelesine destek verdiklerini, sokakta omuz omuza toplumun öz varlıklarını korumak için direneceklerini bildirdi.