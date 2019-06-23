Denktaş Londra'da sahneye çıktı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Londra'da bu yıl ikincisi düzenlenen Kıbrıs Türk Festivaline katılan Demokrat Parti Genel Başkanı vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Organizasyon komitesinde bulunanların ısrarlı daveti ve sahneden yapılan anonslar sonunda sahneye çıkan Serdar Denktaş KIBRISIM şarkısını söyledi.

Sahneye çıkan Denktaş'a vatandaşlar tarafından büyük tezahürat yapıldı. Tek bir şarkı sonrası sahneden inen Serdar Denktaş orada bulunan vatandaşlar arasına katılarak festivaldekilerle sohbet etti.

Festivaldeki Standları da ziyaret eden Serdar Denktaş'a eşi Müge Denktaş da eşlik etti.