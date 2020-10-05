Denktaş: “Güzelyurt’taki üniversiteler, bölgenin verilmemesi inancının yerleşmesine katkıdır”

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş, Güzelyurt bölgesine üniversite yatırımının, bölgenin verilmemesi inancının yerleşmesine katkı sağladığını söyledi.

Denktaş, seçim çalışmaları kapsamında bulunduğu Güzelyurt’ta Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’ni ziyaret etti.

Serdar Denktaş’ın seçim ofisinden verilen bilgiye göre, Denktaş burada yaptığı konuşmada, üniversitelerin ülke için önemine değinerek, geçilen zor süreçte öğrencilerin gelişiyle ilgili plan ve programlamanın hâlâ netlik kazanamadığını söyledi.

Öğrencilerin gelmeleri halinde de karantina süreçlerinin olup olmayacağı ya da nasıl olacağı konusunda da sürekli değişen kararların tedirginlik yarattığına değinen Denktaş, bunun sıkıntısının ülke olarak yaşandığını belirtti.

Halen ülkede olan öğrencilerin de çeşitli sorunları olduğuna dikkati çeken Denktaş, bu konularda fikir alışverişinde bulunmak istediklerini söyledi.

Üniversitenin Güzelyurt’a açılmasının ardından bölgeye yatırımların çoğaldığını görmenin memnuniyet verici olduğunu ifade eden Denktaş, “Burası artık verilemez” inancının da yerleşmesine önemli katkı sağladığını kaydetti.