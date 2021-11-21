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Denkay Başel Parkı açılıyor

Denkay Başel Parkı Salı günü saat 12.00’de Dr. Salih Miroğlu Caddesi Gönen Sokak’ta açılıyor

21 Kasım 2021 Pazar 10:45
Denkay Başel Parkı açılıyor

Girne Belediyesi Kent Estetiği ve Park Bahçe Şubeleri tarafından, "Herkes İçin erişilebilir" temasıyla hazırlanmış ve Denkay Başel Sosyal Gelişim Vakfı sponsorluğunda yapılmış park Salı günü saat 12.00’de Dr. Salih Miroğlu Caddesi Gönen Sokak’ta açılıyor.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü yaptığı açıklamada, belediye ve vakıf işbirliği ile yapılan projeyle Girne’ye kendini adayan Özel Eğitim Öğretmeni ve Okul Müdürü olan Denkay Başel’in adının yaşatılacağını belirterek, yeşil alan projesinin tüm Girne halkına hayırlı olmasını diledi.

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Son Güncelleme: 21.11.2021 13:22
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