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Deniz: "Can Suyu" kredisine erişemeyen işletmeler var

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, hükümetin yarın devereye sokacağı 3’ncü ekonomi paketine karşın “can suyu” niteliğinde olan kredilere erişemeyen işletmeler olduğunu belirtti, koşulları yerine getirdikleri halde bu kredilerden yararlanamayan işletmelerin sorunlarını Oda’ya iletmelerini istedi ve amaçlarının “özellikle küçük işletmeleri ve çalışanlarını koruma altına almak” olduğunu vurguladı.

18 Eylül 2020 Cuma 11:05
Deniz: "Can Suyu" kredisine erişemeyen işletmeler var
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Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, hükümetin yarın devereye sokacağı 3’ncü ekonomi paketine karşın “can suyu” niteliğinde olan kredilere erişemeyen işletmeler olduğunu belirtti, koşulları yerine getirdikleri halde bu kredilerden yararlanamayan işletmelerin sorunlarını Oda’ya iletmelerini istedi ve amaçlarının “özellikle küçük işletmeleri ve çalışanlarını koruma altına almak” olduğunu vurguladı.

BRT’de ‘Haber Masası’ programına konuk olarak Narden Bingöl’ün sorularını cevaplayan Turgay Deniz, 3’ncü ekonomik paketin aslında 1’nci ekonomik paket için yaptıkları önerilerden oluştuğunu belirterek, kabul edilen kredi destekleri ile piyasaya destek vermeyi amaçladıklarını açıkladı. Paket’in yakında yürürlüğe gireceğini belirten Deniz, geçmişte açıklanan 1’nci ve 2’nci paketlerdeki kredi programlarına başvuruların beklenen düzeyde olmadığını ve bankaların da kredi kullanımını zorlaştırdığını açıkladı.

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Deniz, “Bizim amacımız özellikle küçük işletmeleri ve çalışanları koruma altına almaktır. Biz adamızda kimsenin işsiz kalmasını istemiyoruz. Gün kazanıp gün harcayan kişilere destek vermemiz lazımdır. Devletimiz de, bizim önerilerimiz ışığında, küçük işletmelere 5 ay süreyle, ayda 2 Bin TL destek veriyor. AB de bir destek programı açıklamıştır. ‘Can Suyu’ desteği adı altında açıklanan bu programda bazı sektörlerde 1-2 kişi çalıştıranlara 12 bin TL; 2-5 işçi çalıştırana da 18 Bin TL’lik bir hibe veriliyor. Bunlar da faydası olabilecek yardımlardır” dedi.

KTTO Başkanı Deniz, 3’ncü ekonomik pakette açıklanan kredilerin takipçisi olacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Bu kez başından söylediğimiz ve istediğimiz gibi %6 faiz desteği geldi. 36 ve hatta 60 aya varan vade seçenekleri konuldu. 1’nci pakette 18 ay olarak belirlenen vade 36 aya çıkarıldı. 1’nci pakette 18 ay vadeli olarak kredi olarak kullananlar da şimdi gidip bu vadeyi  36 aya kadar uzatabilecekler. Bu pakette  kredi kullanan işletmelerin 1 yıl sonra taksidini ödemeye başlaması da mümkün olacak. 

Biz bu kredileri gerçekten ihtiyacı olan işletmelerimizin almasını istiyoruz ve buradan çağrı yapıyoruz: Eğer tüm evraklarınız tamam ise ve banka size kredi vermeyi reddetmişse lütfen odamıza gelip şikayetinizi yapınız. Biz bunların takipçisi olacağız.”

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Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz
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