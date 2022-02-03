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Denetimlerde 37 araç trafikten men edildi

Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt’ta polisin yaptığı asayiş ve trafik denetimlerinde 37 araç trafikten men edildi, 3 araç sürücüsü tutuklandı.

03 Şubat 2022 Perşembe 15:45
Denetimlerde 37 araç trafikten men edildi

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, denetimler dün gece 21.00 – 01.00 saatleri arasında yapıldı.
GAZİMAĞUSA
Gazimağusa’daki denetimlerde, bölgede faaliyet gösteren cafe, bar, kahvehane, market, restoran ve gece kulüpleri kontrol edildi ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Kumarhanelerdeki denetimlerde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak toplam 6 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Trafik ekiplerinin denetimlerinde ise 380 araç kontrol edildi ve 84 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılırken, 4 araç trafikten men edildi.
GİRNE

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Girne’deki denetimler kapsamında, bölgede faaliyet gösteren kıraathane ve pansiyonlar kontrol edildi ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Trafik ekiplerinin denetimlerinde ise 594 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 187 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, çeşitli suçlardan dolayı 31 araç trafikten men edildi, 1 araç sürücüsü ise tutuklandı. 
GÜZELYURT
Güzelyurt’ta yapılan denetimler kapsamında da bölgede faaliyet gösteren bahis evleri, alkollü içki satışı yapılan yerler ve kahvehaneler kontrol edildi ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Trafik ekiplerinin denetimlerinde ise 286 araç kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 62 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi. Çeşitli suçlardan dolayı 2 araç trafikten men edildi, 2 araç sürücüsü ise tutuklandı.  
 

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Son Güncelleme: 03.02.2022 16:32
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