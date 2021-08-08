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Delta varyantı vakaları yukarıya fırlattı

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 203 milyona yaklaştı, can kaybı 4 milyon 298 bini aştı. Salgına karşı uygulanan aşı miktarı ise 4 milyar 400 milyon dozu geçti.

08 Ağustos 2021 Pazar 09:00
Delta varyantı vakaları yukarıya fırlattı

Salgında vaka sayısı dünya genelinde 203 milyonu, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 298 bini, iyileşenlerin sayısı da 182 milyon 174 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 36 milyon 449 bini, Hindistan'da 31 milyon 913 bini, Brezilya'da 20 milyon 108 bini ve Rusya'da 6 milyon 424 bini geçti.

Dün itibarıyla KKTC'de toplam 15.753 test yapıldı, 126'sı yerel 156 pozitif vakaya rastlandı, 109 kişi taburcu edildi..Toplam vaka sayısı 12.447 oldu..

Güney Kıbrıs'ta ise dün 61 bin 883 test yapıldı, 599 yeni vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti…Toplam vaka sayısı 105 bin 593’e ulaştı..

Türkiye'de son 24 saatte 246 bin 37 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 100 kişinin testi pozitif çıktı, 112 kişi yaşamını yitirdi...

ABD'de "Delta" kabusu

ABD'de günlük vaka sayıları, Delta varyantının da etkisiyle kasımdan bu yana ilk kez 100 binin üzerine çıktı.

Sağlık yetkilileri ise aşının önemine dikkat çekti, vaka artışının aşıyla sona ereceğini aktardı.

ABD'de nüfusun yüzde 50'si tam aşılandı. Yetişkinlerin yüzde 70'inden fazlası en az bir doz aşı oldu. 

Almanya: Aşılar ülkede 6,5 ayda 38 bin kişiyi kurtardı

Almanya'da ise Robert Koch Enstitüsü, koronavirüs aşısına ilişkin açıklama yaptı.

Ülke genelinde 38 binden fazla kişinin aşı sayesinde hayata tutunduğunu savundu.

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Enstitüye göre, aşılar sayesinde enfekte olan 76 bin kişinin hastaneye, yaklaşık 20 bin kişinin de yoğun bakıma yatmasını önledi.

Ayrıca bu yılın başından beri 700 binden fazla kişi de hastalığa yakalanmaktan kurtuldu.  

Avustralya'da en yüksek günlük vaka

Avustralya'da 3 eyalette günlük vaka sayısında en yüksek artış kaydedildi.

Yeni Güney Galler, Victoria ve Queensland eyaletlerindeki artışlarda Delta varyantının etkili olduğu belirtiliyor.

3 eyalette kapanma uygulaması devam ediyor.

Fransa'da COVID-19 yasası protesto edildi

Fransa'da Anayasa Konseyinin onayladığı COVID-19 yasasının getirdiği kısıtlamalara ve aşı zorunluluğuna karşı çıkan yüz binlerce kişi, bu hafta sonu da protesto düzenledi.

Pakistan'da günlük can kaybında rekor

Pakistan'da son 24 saatte 95 kişinin hayatını kaybetmesiyle 102 kişinin öldüğü "20 Mayıs’tan bu yana virüse bağlı en yüksek günlük can kaybı sayısı" kaydedildi.

Tayland'da polisten sert müdahale

Tayland'da hükümetin salgınla mücadele yöntemlerini protesto etmek için sokaklara dökülen muhaliflere polis, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.

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Dünya Geneli Vaka SayısıCovid19Vaka SayısıCovid19 Aşı Sayısı
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