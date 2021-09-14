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Değirmenlik Belediyesi okullara temizlik ve bakım yaptırdı

Değirmenlik Belediyesi, beldedeki okullarda eğitimin sorunsuz başlayabilmesi için kapsamlı temizlik ve bakım yaptı.

14 Eylül 2021 Salı 16:00
Değirmenlik Belediyesi okullara temizlik ve bakım yaptırdı

Değirmenlik Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Değirmenlik İlkokulu, Cihangir-Düzova İlkokulu, Şht. Mehmet Eray İlkokulu, Balıkesir-Meriç İlkokulu, Değirmenlik Lisesi ve Gaziköy Anaokulu’nun su depolarının temizlik ve dezenfeksiyonu, dış bahçe temizliği, okul binası ve sınıfların boya ve tamirat işleri yapıldı; dezenfeksiyon makineleri ve dezenfeksiyon malzemeleri temin edildi.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, beldedeki okulları ziyaret ederek okul müdürleri, müdür muavinleri ve öğretmenleri ile görüştü.

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Değirmenlik Belediyesi ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde, “beldenin artan nüfusu da dikkate alınarak”, Değirmenlik İlkokulu ile Cihangir-Düzova İlkokulları’na ikişer adet ek derslik yapıldı.

Ali Karavezirler yaptığı açıklamada, eğitim için maddi manevi gösterilen tüm emek ve özverinin boşa harcanmadığını, belde sınırları içerisinde bulunan tüm okullara katkılarının devam edeceğini söyledi.

Karavezirler, yeni dönemde yüz yüze eğitimin kesintisiz sürmesi temennisini dile getirdi.

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Son Güncelleme: 14.09.2021 16:12
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