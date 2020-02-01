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DAÜ’nün tasarımı ve üretimi tamamen yerli olan “Da Vinci” elektrikli aracı tanıtıldı

Tasarımı ve üretimi tamamen yerli olan ve Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörlüğü’ne bağlı Elektrikli Araç Geliştirme Merkezi (EVDC) tarafından, “Da Vinci” 2020 projesi kapsamında tasarlanıp üretilen “Da Vinci” isimli elektrikli araç, 2019-2020 Akademik Yılı Güz Dönemi Mezuniyet Töreni’nde sergilendi.

DAÜ’nün tasarımı ve üretimi tamamen yerli olan “Da Vinci” elektrikli aracı tanıtıldı

Tasarımı ve üretimi tamamen yerli olan ve Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörlüğü’ne bağlı Elektrikli Araç Geliştirme Merkezi (EVDC) tarafından, “Da Vinci” 2020 projesi kapsamında tasarlanıp üretilen “Da Vinci” isimli elektrikli araç, 2019-2020 Akademik Yılı Güz Dönemi Mezuniyet Töreni’nde sergilendi.

01 Şubat 2020 Cumartesi 15:11
DAÜ’nün tasarımı ve üretimi tamamen yerli olan “Da Vinci” elektrikli aracı tanıtıldı

DAÜ’nün tasarımı ve üretimi tamamen yerli olan “Da Vinci” elektrikli aracı tanıtıldı

Tasarımı ve üretimi tamamen yerli olan ve Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörlüğü’ne bağlı Elektrikli Araç Geliştirme Merkezi (EVDC) tarafından, “Da Vinci” 2020 projesi kapsamında tasarlanıp üretilen “Da Vinci” isimli elektrikli araç, 2019-2020 Akademik Yılı Güz Dönemi Mezuniyet Töreni’nde sergilendi. Mekatronik Tasarım Ödüllü “Z-ZERO”, TÜBİTAK Efficiency Challenge Yarışması 5.’si “Mediterranean STORM” ve Elektromobil 2018, 9.’su “Mediterranean Shark” elektrikli araçlarını üreten “Team Ada”, “Da Vinci”yi de yine tamamen DAÜ’nün öz kaynakları ile üretmeyi başardı. Tek bir şarjla 100 kilometre yol kat edebilen “Da Vinci” ile Mağusa – Lefkoşa yolunu 1 TL’ye gitmek mümkün. Tasarımı, geliştirilmesi ve üretimi ile ilgilenen merkez, aynı zamanda “Team Ada” olarak elektromobil yarış takımı ile de uluslararası arenada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni (KKTC) temsil ediyor.

“Da Vinci” yoğun ilgi ile karşılandı

DAÜ Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin yoğun çalışmalarının sonucu ortaya çıkan “Da Vinci”, tören süresince ziyaretçilerden yoğun ilgi ve geri dönüşler ile karşılaştı. Tek yolculu olan araç, sürücü için modern ve konforlu bir sürüş deneyimi yaşatmak hedefiyle tasarlanıp, üretildi. “Da Vinci”; ismini, yaratıcılığı ve dehasıyla ünlü ressam, bilim insanı ve mühendis Leonardo Da Vinci’den alıyor. Zamanının ötesinde işler başaran Da Vinci’nin isminin araca verilmesinin arkasında, mühendislikte yaratıcılığın ve ileriyi düşünebilmenin önemini vurgulamak sebepleri yatıyor.

“DAÜ Kampüsünde Kullanılmaya Başlanacak”

Elektrikli batarya sistemi ile çalışan araçta lityum-iyon pil teknolojisi bulunuyor. Hızlı şarj özelliği ile otuz dakika, yavaş şarj özelliği ile ise üç saat gibi kısa bir sürede bataryayı tamamen şarj etmek mümkün. Buna ek olarak, araç içerisine entegre edilmiş ünite ile telefon ve küçük elektronik aletler şarj edilebiliyor. Araçta sürücü koltuğu ve dümen içerisinde olmak üzere iki adet hava yastığı çarpma güvenliğini sağlıyor. Stratejik olarak yerleştirilen ve gece görüş özelliğine sahip dört farklı kamera ile aracın kör noktaları kontrol altına alındı. Kontrol paneli üstünde bulunan iki monitör ünitesi ile hız ve şarj bilgisi gibi araç bilgileri, park ve sürüş esnalarında kolaylık sağlayacak dört farklı bakış açısından görüntü takip edilebiliyor.

Da Vinci’de yarış araçları sınıfında iki silindir devreli fren sistemi hızlı fren yapmaya olanak tanıyor. Rejeneratif frenleme ile frenler kullanıldığında batarya yeniden şarj edilerek yüksek enerji verimliliği yakalanıyor. Mühendislik öğrencilerinin eseri, KKTC’nin yerli elektrikli aracı “Da Vinci”, ilerleyen günlerde DAÜ kampüsünde kullanılmaya başlanacak.

“Takımımla Gurur Duyuyorum”

“Da Vinci” isimli elektrikli araç ile ilgili açıklamalarda bulunan DAÜ Elektrikli Araç Geliştirme Merkezi (EVDC) Başkanı ve DAÜ Rektör Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Davut Solyalı, “Çok büyük ilgi aldık ve geri dönüşlerden çok mutlu olduk. En kısa zamanda kampüs içerisinde kullanıma başlayacağız. Unutulmamalıdır ki, bu proje bir grup geleceğin mühendislerinin eseridir. Bir şirket tarafından büyük bütçelerle veya ticari amaçlarla üretilmiş bir ürün değildir. Amacımız; öğrencilerimize gerek mühendislik alanları, gerekse de takım çalışması bağlamında tecrübe kazandırmaktır. Aynı zamanda üniversite içinde ve dışında toplumumuzda farkındalık yaratmak ve genç nesillere ilham kaynağı olmaktır. Dolayısı ile takımım ‘Team Ada’ yine çok değerli bir projeyi tamamlayarak beni ve DAÜ’yü son derece gururlandırmıştır. Her bir genç arkadaşıma ayrı ayrı teşekkür ederim. Takımım adına; her zaman bize destek olan ve yol açan Sayın Rektörümüze, ekibine ve bağlı tüm birimlere de ayrıca teşekkür ederiz. Hayırlı olsun…” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Doğu Akdeniz ÜniversitesiDaüDa VinciElektrikli Araç Geliştirme Merkezi
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