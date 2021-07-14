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DAÜ’lü Akademisyen Boğaç’ın New York’ta yürüttüğü kentsel barış inşaası tasarım projesine ödül

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ceren Boğaç, New York’ta yürüttüğü kentsel barış inşaası tasarım projesi ile ödüle layık görüldü.

14 Temmuz 2021 Çarşamba 15:15
DAÜ’lü Akademisyen Boğaç’ın New York’ta yürüttüğü kentsel barış inşaası tasarım projesine ödül

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ceren Boğaç, New York’ta yürüttüğü kentsel barış inşaası tasarım projesi ile ödüle layık görüldü.
DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, ABD’nin Fullbright kapsamında misafir öğretim üyesi olarak New York’ta bulunan Boğaç, üst sınıf mimari tasarım stüdyosunda tasarlattığı “Lefkoşa Havalimanı’nı Gri Alana Dönüştürme Projesi” ile “Michael Hollander Mimari Temsilde Mükemmellik Ödülü”ne layık görüldü.  
Açıklamada, 2020-2021 Akademik Yılı Bahar Dönemi’nde New York Pratt Enstitüsü Mimarlık Okulu’nda mimari tasarım stüdyosu yürütücülüğü yapan Doç. Dr. Boğaç’ın, temelini çatışma bölgelerinde tasarım yaklaşımlarından alan “Kentsel Barış İnşası Tasarım Stüdyosu”nu kurguladığı belirtildi. 
Açıklamaya göre, Boğaç’ın Profesör Dagmar Richter ile birlikte yürüttüğü stüdyo, çatışma bölgelerinde barış inşasını güçlendirmek için kamusal mekanların nasıl ve ne şekilde tasarlanacağını ortaya koymayı amaçladı.
DAÜ’lü akademisyenin kurguladığı stüdyo kapsamında ödül kazanan “Lefkoşa Havalimanı'nı Gri Alana Dönüştürme Projesi” New York’ta sergilendi. 
135 yıldır eğitim veren, mimari ve sanat eğitiminde dünya çapında üne sahip Pratt Enstitüsü “Michael Hollander Mimari Temsilde Mükemmellik Ödülü”, geleceğin mimarlarını sadece estetik imajlar yaratmaya değil, binanın bilgi taşıyan yönlerini de kavramsallaştırılarak tasarımın bir parçası haline getirmeye teşvik ediyor.

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BAŞARILI TASARIM ÖNERİLERİ GELİŞTİRİLDİ
Doç. Dr. Boğaç, New York’ta “Kentsel Barış İnşası Tasarım Stüdyosu” dersini alan öğrencilerin farklı ülkelerden gelmelerinden dolayı sınıfta kültürlerarası diyalog kurulduğunu ve her öğrencinin, kentsel barış inşası için başarılı tasarım önerileri geliştirdiğini ifade ederek, “çatışma bölgelerinde tasarım konusundaki deneyimlerini aktarma ve Kıbrıs için birlikte yaşam ve barış köprüleri tasarlama olanaklarını müzakere etme şansı bulmaktan duyduğu mutluluğu” dile getirdi. 
Boğaç, “Destekleri için başta kurumum DAÜ’ye, bana bu fırsatı sunduğu için ABD Kıbrıs Büyükelçiliği’ne ve Pratt Enstitüsü Mimarlık Okulu’na teşekkür ederim” dedi.
Pratt Enstitüsü'nün önerisiyle Profesörü Richter ile kentsel barış inşası tasarım stüdyosunda birlikte eğitim verdiklerini anlatan Boğaç, stüdyo dersinde öğrencilerden siyasi, askeri ve dini çatışmalarla bölünmüş iki alan arasındaki bir tampon bölgeyi proje alanı olarak seçmeleri ve bu bölgeler için topluluk köprüsü görevi görecek mekanlar tasarlamaları istendiğini söyledi.
Stüdyoda, kuşatma, dışlama ve bölme geleneğinin üstesinden gelebilecek mimari pratikler üretmeye çalıştıklarını anlatan Boğaç, “Üzerinde çalıştığımız temalar; sınırlar, tampon bölgeler, duvarlar ve askerileştirilmiş sınır bölgeleriydi” dedi.
Boğaç’ın New York’ta “Kıbrıs ve Kentsel Barış İnşası” üzerine vermiş olduğu seminerlerden ilham alan Gri Alan Projesi, ara bölgede yer alan terkedilmiş Lefkoşa Havalimanı’nı, mültecilere de istihdam karşılığında piyasadan yararlanma ve geri dönüşüm malzemeleri ile geçici barınma mekânı inşa etme imkânı sağlayan, iki toplumlu bir işçi kooperatifi önerisi sunuyor.
 

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Son Güncelleme: 14.07.2021 15:47
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