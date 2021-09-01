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DAÜ, seyreltilmiş yüz yüze eğitim modelini uygulayacağını açıkladı

DAÜ, 2021 – 2022 Güz Dönemi’nde uygulanacak eğitim ve öğretim modeli hakkında yaptığı açıklamada, seyreltilmiş yüz yüze  eğitim modelini uygulayacağını açıkladı. 

01 Eylül 2021 Çarşamba 19:15
DAÜ, seyreltilmiş yüz yüze eğitim modelini uygulayacağını açıkladı

DAÜ, 2021 – 2022 Güz Dönemi’nde uygulanacak eğitim ve öğretim modeli hakkında yaptığı açıklamada, seyreltilmiş yüz yüze  eğitim modelini uygulayacağını açıkladı. 
DAÜ Halkla İlişkiler ve Basın Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre Üniversite, KKTC Bakanlar Kurulu’nun 21 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemiyle Sınırlı Kalmak Kaydıyla, KKTC Üniversitelerinde Kayıt, Eğitim Ve Ders Devam Koşullarının Düzenlenmesi” başlıklı kararına uygun olarak, “yüz yüze (seyreltilmiş) eğitim modelinin uygulanacağını” bildirdi.

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DAÜ Senatosu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda, KKTC Bakanlar Kurulu kararlarını dikkate alarak, öğrencileri ile akademik ve yönetsel tüm personelinin sağlıklarına en üst seviyede önem verdiklerinin altını çizerek, 2021 – 2022 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde, uygulanacak olan yüz yüze (seyreltilmiş) eğitim modelinin uygulanmasına, Eğitim ve Öğretim etkinliklerinde Pandemi Kurulu tarafından hazırlanan “DAÜ Covid-19 Pandemi Rehberi ve Eylem Planı”na uyulması hususunda azami dikkatin gösterilmesine karar verdi.
 

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Son Güncelleme: 01.09.2021 23:11
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