DAÜ, seyreltilmiş yüz yüze eğitim modelini uygulayacağını açıkladı

DAÜ, 2021 – 2022 Güz Dönemi’nde uygulanacak eğitim ve öğretim modeli hakkında yaptığı açıklamada, seyreltilmiş yüz yüze eğitim modelini uygulayacağını açıkladı.
DAÜ Halkla İlişkiler ve Basın Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre Üniversite, KKTC Bakanlar Kurulu’nun 21 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemiyle Sınırlı Kalmak Kaydıyla, KKTC Üniversitelerinde Kayıt, Eğitim Ve Ders Devam Koşullarının Düzenlenmesi” başlıklı kararına uygun olarak, “yüz yüze (seyreltilmiş) eğitim modelinin uygulanacağını” bildirdi.
DAÜ, 2021 – 2022 Güz Dönemi’nde uygulanacak eğitim ve öğretim modeli hakkında yaptığı açıklamada, seyreltilmiş yüz yüze eğitim modelini uygulayacağını açıkladı.