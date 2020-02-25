DAÜ-SEN'den kınama



DAÜ-SEN, “Bu karar, söz konusu okulların ikinci kez peşkeşi anlamına gelmektedir. Açıkça belli oluyor ki bu siyasi bir karardır ve ekonomik akılla, üniversitenin çıkarlarıyla ilgisi yoktur” dedi.

DAÜ-SEN’den yapılan açıklamada, VYK'nın bu kararının öncesinde, istifa eden Rektör Prof.Dr. Necdet Osam ve çalışma arkadaşlarının 6 yıllık görev süresince okulların geri alınmasına dair hiçbir adım atmadığı belirtildi.

Rektör ve ekibinin müfredat hazırlamadığı, kadro için çalışma yapmadığı, konunun ekonomik zeminini planlamadığı ve 6 yılı bu konuda sessizce geçirdiği ileri sürülen açıklamada, “bu bağlamda Osam'ın sitemi, diğer konulardaki ifadeleri gibi, gerçeği yansıtmamaktadır” denildi.



DAÜ-SEN şöyle devam etti;“VYK bu kararı alırken sendikamızı paydaş görmemiştir. Peki VYK, DAÜ'nün önündeki mali ve idari sorunları paydaş görmedikleriyle nasıl çözecektir? Bu aşamadan sonra bunun zora girdiği açıktır. Sendikamız, bu konuda çok yönlü hukuk süreci başlatacaktır” dedi.