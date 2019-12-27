DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi gribe karşı alınması gereken önlemleri açıkladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Halk Sağlığı Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Levent Eker, mevsimsel grip hastalığına karşı alınması gereken önlemlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Grip hastalığının, influenza virüsünün neden olduğu, bahar ve kış aylarında görülen bulaşıcı bir solunum yolu enfeksiyonu olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Eker, “Çok sayıda kişiyi etkilemesi, özellikle kronik hastalığı olanlarda ölümlere neden olması, kişi ve ülke ekonomisine olumsuz etkileri nedeniyle önemli halk sağlığı sorunlarından biridir. Grip hastalığı, halk arasında soğuk algınlığı olarak da tanımlanan hastalıkla karıştırılmamalıdır” dedi.
“Soğuk Algınlığı ile İnfluenza Virüsü Farklı”
Nasıl Korunmalıyız?
Yrd. Doç. Dr. Eker, kişilerin kendilerini ve çevrelerindekileri korumak için neler yapması gerektiğini şöyle açıkladı: “Hasta kişilerle temastan kaçınılması, aksırma ve öksürme esnasında ağız ve burunun mendille kapatılması, kullanılan kağıt mendillerin çöp kutularına atılması, ağız, burun ve gözlere kirli ellerle dokunulmaması, ellerin sık sık su ve sabunla yıkanması, yıkama olanağı olmayanların dezenfektan solüsyonlar kullanması, sık kullanılan masa sandalye gibi yüzeylerin temizlenmesi ve kalabalık ortamlardan uzak durulması gerekir. Beslenmeye önem verilmesi, özellikle taze sebze ve meyvelerin tüketilmesi, bol sıvı tüketilmesi kişisel olarak alınabilecek diğer önlemlerdir. Grip tedavisinde hekimin verdikleri dışında herhangi bir ilaç kullanılmamalıdır. Antibiyotikler gribi tedavi etmezler. Risk grubunda olanlar, hamileler, şeker, hipertansiyon, KOAH gibi kronik hastalığı olanlar belirtilerin başlamasıyla hemen hekime başvurmalıdırlar”