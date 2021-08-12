DAÜ , Müzik Öğretmenliği Lisans Programı’na öğrenci kabul edecek

DAÜ Halkla İlişkiler ve Basın Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Müzik Yetenek Sınavı, 16-17-18 Ağustos tarihlerinde, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilere yönelik olarak, MS Teams üzerinden çevrim içi (online) gerçekleştirilecek.

Öğrencilerin özel yetenek sınavına girebilmeleri için, YKS’de ilk 800 bine girmiş olmaları gerekiyor. Yetenek sınavında adaylardan tek, iki, üç ve dört ses duyma, ezgi ve ritim tekrarı, İstiklal Marşı ve kendi seçecekleri bir şarkıyı söyleme, çaldığı bir çalgı ile istediği parçaları seslendirmeleri istenecek.

Açıklamada, sınav için başvuruların DAÜ Türkiye Tanıtım Bürolarına telefon ve e-posta aracılığıyla ya da yüz yüze yapılabildiği belirtildi.

DAÜ Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Öğretmenliği Lisans Programı ile ilgili detaylı bilgiye ise 0392 630 19 82 telefon numarasından veya http://fedu.emu.edu.tr linkinden ulaşılabileceği de kaydedildi.