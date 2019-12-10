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DAÜ Endüstri Mühendisliği mezunu “2019 Yılı En İyi Startup” ödülünü aldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunlarından Barış Bayoğlu İstanbul’da düzenlenen Mobilefest 2019’da “En İyi B2B Startup” Ödülü’nü kazandı.

DAÜ Endüstri Mühendisliği mezunu “2019 Yılı En İyi Startup” ödülünü aldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunlarından Barış Bayoğlu İstanbul’da düzenlenen Mobilefest 2019’da “En İyi B2B Startup” Ödülü’nü kazandı.

10 Aralık 2019 Salı 15:10
DAÜ Endüstri Mühendisliği mezunu “2019 Yılı En İyi Startup” ödülünü aldı

Etkinlikte ödüller Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan tarafından verildi. Törende Barış Bayoğlu “Zamandan ve Mekandan Bağımsız Alışveriş Platformu” olan Moneymo’yu yüzlerce meraklı izleyiciye tanıttı.

Moneymo nedir?

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Tüm banka uygulamaları ve e-cüzdanlar üzerinden, markaların sipariş, ödeme, kampanya ve sadakat servislerini kullanabilmeyi sağlayan mobil alışveriş platformudur. Mağaza, billboard,
dergi, INSERT, TV gibi offline kanalların tamamını online kanala dönüştürür. Bankalar müşterilerine yeni kampanya ve deneyimler sunarken, müşteriler de tüm tüketim ekosisteminde kredi kartı bilgilerini ve adresini paylaşmadan güvenle ve kolayca alışveriş yaparlar.

DAÜ Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gökhan İzbırak, Endüstri ve İşletme Mühendislerinin sanılanın aksine sadece fabrikalarda değil, aynı zamanda hizmet sektöründe (danışmanlık, ulaşım, telekomünikasyon, enerji, lojistik, finans, bankacılık, hastaneler, eğitim, yazılım, turizm, marka yöneticiliği, pazarlama, insan kaynakları vs.), inşaat, petrol, gaz, madencilik şirketlerinde de başarıyla görev yapmakta olduklarını belirtti. Doç. Dr. İzbırak, Endüstri ve İşletme Mühendislerinin, firmaların daha az harcama ile daha çok ve kaliteli ürün/ hizmet sunmalarına katkıda bulunduklarını vurguladı.

ABET Akreditasyonuna Sahip

Başarılı öğrencilerine Endüstri Mühendisliği diplomasına ek olarak Makine Mühendisliği veya İşletme (Business Administration) diploması alabilme olanağını da sağlayan DAÜ Endüstri Mühendisliği programı, Türkiye’de sadece 5 üniversitesinin sahip olabildiği ABET akreditasyonuna (abet.org) da sahip. İlk mezunlarını verdiği 1998 yılından itibaren imalat, hizmet ve inşaat sektörlerinin marka olmuş ulusal ve uluslararası firmalarında yöneticilik yapmakta olan bölüm mezunları, ayrıca MIT ve Cambridge gibi dünyanın en ünlü üniversitelerinde lisansüstü programlara da kabul almaktadırlar.

Anahtar Kelimeler:
2019 Yılı En İyi Startup ödülüBarış Bayoğlu
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