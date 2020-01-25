Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Töre’den başsağlığı mesajı
Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Elazığ’daki deprem nedeniyle mesaj yayımladı.
Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Töre’den başsağlığı mesajı
Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Elazığ’daki deprem nedeniyle mesaj yayımladı.
25 Ocak 2020 Cumartesi 14:13
Töre, mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Kederde, üzüntüde ve sevinçte daima bir ve beraber olduğumuz Anavatan Türkiye'nin Elazığ ilinde meydana gelen ve çevre illeri de etkileyen depremi büyük üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, Milletimize başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum”
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