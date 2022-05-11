banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kalbine yenildi
Kalbine yenildi
54 yaşında yaşamına son verdi
54 yaşında yaşamına son verdi
Gözler bugün yapılacak UBP Parti Meclisi toplantısına çevrildi
Gözler bugün yapılacak UBP Parti...
Arpa ve buğday fiyatları belirlendi!
Arpa ve buğday fiyatları belirlendi!
Ankara-Üstel-Jet krizi…
Ankara-Üstel-Jet krizi…
banner404

Cumhurbaşkanlığı: UBP PM’nin Üstel’i yetkilendirmesi sorumluluk bilinciyle alınan bir karar

Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın UBP Girne Milletvekili Ünal Üstel’i yeni hükümeti kurmakla görevlendirmesinin arından UBP Parti Meclisi’nin bugün oy birliğiyle Ünal Üstel’i hükümeti kurmakla yetkilendirmesini, “ülkenin içerisinden geçmekte olduğu olağanüstü koşullarda, ülke siyasetinde istikrarın yeniden vuku bulması bağlamında sorumluluk bilinciyle alınan bir karar” olarak nitelendirdi.

11 Mayıs 2022 Çarşamba 17:30
Cumhurbaşkanlığı: UBP PM’nin Üstel’i yetkilendirmesi sorumluluk bilinciyle alınan bir karar


Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tatar’ın Anayasa’nın kendisine verdiği yetkiye dayanarak UBP Girne Milletvekili Ünal Üstel’i yeni hükümeti kurmakla görevlendirdiğini yineledi. 
Cumhurbaşkanlığı, “Yaşanan sürecin hukuka uygun lakin ‘meşru’ olmadığını, ortada bir meşruiyet sorunu olduğunu” öne süren Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın açıklamalarını ise “talihsiz” açıklamalar olarak nitelendirdi. 
Açıklamada, “Halkın beklediği hizmeti alması, bekleyen yapısal ve güncel tüm sorunların çözümü konusuna Cumhurbaşkanı Tatar’ın geçmişte olduğu gibi bugün de Anayasa’nın kendisine verdiği yetki ışığında gerekli adımları atmaktan imtina etmeyeceği” vurgulandı ve “herkesin sorumluluk bilinciyle hareket ederek ülkeye hizmet için gerekli inisiyatifi alması” çağrısında bulunuldu.
Cumhurbaşkanlığından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şöyle:
“Anayasa’nın kendisine verdiği yetkiye dayanarak yeni hükümetin oluşumuyla ilgili Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerle geçtiğimiz hafta içerisinde istişarede bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu ile de görüşmesine müteakip, Anayasa’nın 106. maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca UBP Girne Milletvekili Ünal Üstel’i, yeni hükümeti kurmakla görevlendirmesinin arından, UBP Parti Meclisi’nin bugün oy birliğiyle Ünal Üstel’i, hükümeti kurmakla yetkilendirmesi; ülkenin içerisinden geçmekte olduğu olağanüstü koşullarda, ülke siyasetinde istikrarın yeniden vuku bulması bağlamında sorumluluk bilinciyle alınan bir karar olmuştur.
Küresel ölçekte yaşanan ekonomik krizin ülkemize olumsuz etkilerinin azımsanamayacak oranda olduğu bir ortamda, halkımızın beklediği hizmete odaklanarak yapısal sorunlara çözümler üretmek; halkımızın beklediği hizmetlere ulaşması ve uzunca süredir yüce meclisin gündeminde olan tasarıların yasalaşması, sorumluluk sahibi her bir siyasetçinin önceliği olmalıdır.

banner341
“CUMHURBAŞKANI TATAR’IN ANAYASA’NIN KENDİSİNE VERDİĞİ YETKİYE UYGUN ATTIĞI ADIM ÜLKE ÇIKARLARINI VE TOPLUMSAL BİRLİĞİ GÖZETEREK GERÇEKLEŞTİ”
Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik’in 30 Nisan tarihinde yaptığı açıklamada altını çizdiği üzere yetkililerin mevzuata uygun karar vererek erken seçime gerek kalmayacak şekilde adım atması, toplumsal çıkar adına son derece büyük önem arz etmekteydi. 
Bu bağlamda, Cumhurbaşkanı Tatar’ın, Anayasa’nın kendisine verdiği yetkiye uygun attığı bu adımın, içerisinden geçilmekte olan olağanüstü koşulları dikkate alarak ülke çıkarlarını ve toplumsal birliği gözeterek gerçekleştiğini yinelemekte fayda görüyor, içerisinden geçmekte olduğumuz sürecin bazı kişisel menfaat ve beklentilerin bir kenara bırakılarak ülke çıkarlarını her şeyin üzerinde tutulmasını emrettiğini bir kere daha vurgulamak istiyoruz.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Anayasa’ya bağlı, halkına ve vicdanına sorumluluk ilkesiyle hareket etmeye her koşulda devam edecektir.
“KÜÇÜK SİYASİ BEKLENTİLERLE YAPILAN BAZI TALİHSİZ AÇIKLAMALARA BU SÜREÇTE BÜYÜK BİR ÜZÜNTÜYLE ŞAHİT OLUNMUŞTUR”
Siyaseti sorun çözme makamından ziyade, kaos aracı olarak konumlandıran, kişisel ihtiras, küçük siyasi beklentilerle yapılan bazı talihsiz açıklamalara bu süreçte büyük bir üzüntüyle şahit olunmuştur. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın, siyasi bir çözümlemede bulunmadan tamamen Cumhurbaşkanı Tatar’ı itibarsızlaştırma gailesiyle yapıldığını düşündüğümüz, toplumsal çıkara hizmet etmeyen iddia ve suçlamaları, küçük siyasi çıkarların toplumsal çıkarların üzerinde tutulmaması gerektiğini bir kere daha bizlere hatırlatmıştır.
Yaşanan sürecin hukuka uygun lakin ‘meşru’ olmadığını, ortada bir meşruiyet sorunu olduğunu öne süren Tufan Erhürman’ın siyasi kimliğini bir kenara bırakarak olaya hukuk akademisyeni zaviyesinden bakması durumunda, meşruiyet kavramının yasaya uygunluk ve yasallık anlamına geldiğini göreceğini belirtmekte, ülke siyaseti ve halkımızın geleceği adına büyük fayda görüyoruz.
Halkımızın beklediği ve hak ettiği hizmeti alması, bekleyen yapısal ve güncel tüm sorunların çözümü konusuna Cumhurbaşkanı Tatar’ın geçmişte olduğu gibi bugün de Anayasa’nın kendisine verdiği yetki ışığında gerekli adımları atmaktan imtina etmeyeceğinin altını çizerken, herkesin sorumluluk bilinciyle hareket ederek ülkeye hizmet için gerekli inisiyatifi alması gerektiğini yinelemekte fayda görüyoruz.”

banner360
Son Güncelleme: 11.05.2022 17:40
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yarın bazı bölgelere elektrik verilmeyecek
Yarın bazı bölgelere elektrik verilmeyecek
Beklenen ödeme yarın yapılıyor
Beklenen ödeme yarın yapılıyor
Erhürman: “Yaşananları yemizleyecek olan halkın İradesidir”
Erhürman: “Yaşananları yemizleyecek olan halkın İradesidir”
UBP Parti Meclisi toplandı
UBP Parti Meclisi toplandı
Çiftçiler Birliği: “Zahire fiyatları henüz tespit edilmedi. Kimsenin bizim adımıza açıklama yapma yetkisi yok”
Çiftçiler Birliği: “Zahire fiyatları henüz tespit edilmedi. Kimsenin bizim adımıza açıklama yapma yetkisi yok”
Çavuşoğlu Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu’ndan bir heyeti kabul etti
Çavuşoğlu Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu’ndan bir heyeti kabul etti
Dikkat! Trafiğe kapalı yol
Dikkat! Trafiğe kapalı yol
Sorakın: “Hem Meclis içinde hem de Meclis dışında mücadele daha ileriye taşınmalı”
Sorakın: “Hem Meclis içinde hem de Meclis dışında mücadele daha ileriye taşınmalı”
Yerli üzüm ve yerli zeytin genotiplerinin seleksiyon çalışmalarında tescil aşamasına gelindi
Yerli üzüm ve yerli zeytin genotiplerinin seleksiyon çalışmalarında tescil aşamasına gelindi
Meclis Başkanı Töre, Engelliler Federasyonu heyetini kabul etti
Meclis Başkanı Töre, Engelliler Federasyonu heyetini kabul etti

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim