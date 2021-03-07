Cumhurbaşkanı Tatar’dan 8 Mart Dünya Emekçı Kadınlar Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Fedakârlıkları, sevgileri ve hoşgörüleriyle hayatlarımıza dokunan, insanlığın geleceğinde öncü role sahip kadınlarımızın, Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü en içten duygularımla kutlarım” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Ersin Tatar mesajında “Temel hak ve özgürlükler açısından kadın ve erkek arasında herhangi bir ayrımcılığın söz konusu olmadığı, kadınlarımızın eğitimden iş hayatına, siyasetten toplumun her alanına söz sahibi olması için devletin tüm kurum ve kuruluşları ile birlikte sivil toplum örgütlerinin ortaya koyacağı çalışmalar çok önemlidir.” ifadesini kullandı.

Tatar, bu bilinç ve sorumlulukla, kadınları her alanda daha da ileriye taşıyacak bu hedefe ulaşmak için çalışmaları kararlılıkla yürütmeye devam edeceklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar mesajını şöylşe sürdürdü:

“Her türlü şiddete, haksızlığa ve ayrımcılığa karşı yıllardır verdiğimiz mücadele ışığında, ülkemizde kadına karşı uygulanan her türlü şiddetin önüne geçilmesi için devletin gerekli kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleriyle birlikte Cumhurbaşkanınız olarak verilecek olan mücadeleye önderlik edeceğimi belirtmek istiyorum.

Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesindeki başarıda, kadınlarımızın alın teri ve fedakârlıkları unutulmamalıdır. Geçmişte ve bugün, dayanışmanın ve cesaretin sembolü olan, hizmetleriyle toplumumuza değer katan, başarılarıyla adlarından söz ettiren ve gençlerimize örnek olan tüm kadınlarımıza, ve pandemi ile mücadelemizde de önemli bir rol üstlenen kadın sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederim.

“Güçlü kadın, güçlü toplum” şiarını rehber edinerek, tüm kadınlarımızın siyasette, toplum ve iş yaşamında güçlü bir şekilde yer almaya devam edeceğine olan inancımı yinelerken, toplumsal huzurumuzun korunarak geliştirilmesinin; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin daha güçlü bir şekilde gelecekte yer almasının en önemli unsurlarından biri olacağını vurgulamak istiyorum.”