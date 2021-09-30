Cumhurbaşkanı Tatar, Turkcell ve KKTCELL yönetim kurulunu kabul etti

TATAR: “İLETİŞİM ALANINDA KAZANIMLARIMIZ VAR”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan ve Kuzey Kıbrıs Turkcell (KKTCELL) Genel Müdürü Murat Küçüközdemir ve KKTCELL yönetim kurulu üyelerini kabul ederek, görüştü.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre kabulde yaptığı konuşmada verilen hizmetin kalitesi ve nimetlerinin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Turkcell’in bir dünya markası olarak önemli bir nüfusa hizmet verdiğini belirtti.

“TÜRK MİLLETİNİN EVLATLARI OLARAK SONUNA KADAR MÜCADELEMİZİ VERECEĞİZ”

Kıbrıs Türklerine iletişim konusunda büyük haksızlıkların yapıldığına değinen Cumhurbaşkanı Tatar, uygulanan ambargolarla Rumların, Kıbrıs Türklerini bezdirmeyi hedeflediklerini ancak dayatma bir çözüme asla teslim olmayacağımızı New York’ta da dile getirdiğini söyleyerek, “Türk milletinin evlatları olarak sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz” dedi.

GSM operatörleri ve iletişim sayesinde dünyayla bağlarımızın kurulduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye ile münasebetlerimizden dolayı KKTC’ye getirilen Turkcell ve diğer GSM operatörünün sürekli geliştiğini söyledi.

“3G GELİŞTİRİLMELİ”

3G’nin geliştirilmesi konusunun önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, dünya nezdinde tüm sıkıntılara rağmen iletişim alanında kazanımlarımızın olduğunu, bu kazanımların çoğalmasının önemini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, iletişim alanındaki kazanımların siyasi anlamda birlik ve beraberliğin sağlanmasına, ekonomiye, iş dünyasına ve eğitim alanına da olumlu katkı yaptığını ifade etti.

BÜLENT AKSU

Bu alanda şimdiye kadar 2,5 milyarlık bir yatırımın yapıldığını söyleyen Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, 4.5G ihalesinin yapılması yönünde taleplerinin olduğunu söyledi. 5G için mutlaka fiber kazıların yapılması gerektiğini belirten Aksu, bir an önce fiber yatırımların önündeki kazı engelinin aşılması ve kazı yapma imkanının sağlanması talebini dile getirdi.

CUMHURBAŞKANI TATAR’IN BABASI VE KAYINVALİDESİ ANISINA FİDAN

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yakın zamanda hem babasını hem kayınvalidesini kaybetmesi sebebiyle onların anısına fidan bağışında bulunan Turkcell Yönetim Kurulu üyeleri kabulde, bağış yaptıklarına dair sertifikayı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a takdim etti.