Cumhurbaşkanı Tatar TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşüyor

Ankara’da bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşüyor.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 14.00’de başlayan görüşmede Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve Özel Temsilcisi Ergün Olgun eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ise, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu eşlik ediyor.

