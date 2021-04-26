Cumhurbaşkanı Tatar TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşüyor

Ankara’da bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ise, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu eşlik ediyor.
Ankara’da bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşüyor.
Ankara’da bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ise, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu eşlik ediyor.