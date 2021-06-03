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Cumhurbaşkanı Tatar Serbest Liman ve Bölgesi Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Serbest Liman ve Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özkardaş ve Yönetim Kurulu üyesi Gökhan Gazioğlu’nu kabul etti.

03 Haziran 2021 Perşembe 14:00
Cumhurbaşkanı Tatar Serbest Liman ve Bölgesi Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti
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Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Serbest Liman ve Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özkardaş, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, Serbest Liman’da yatırım ve istihdam olanaklarının artırılması konusundaki görüşlerini aktararak, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. 
Özkardaş, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın bilgi ve birikimleri ile bu konularda yapacakları çalışmalara destek olmasının önemini dile getirdi. 
Özkardaş, Serbest Liman ve Bölgesinde faaliyet gösteren tüm işletmelerin İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yasası kurallarına göre çalışması için yapılan yeni  düzenlemeler hakkında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a bilgi vererek, Serbest Liman Bölgesi dışında da serbest bölgelerin oluşturularak yatırım ve istihdam olanaklarının artırılabileceğini belirtti.  


TATAR

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, devletin gelişmesi için üretim, istihdam ve kalkınmanın önemine değinerek, bu konularda üzerine düşen görevleri yapmaya her zaman hazır olduğunu belirtti.
Maliye Bakanlığı ve Başbakanlık dönemlerinde de bu konularda hassasiyet gösterdiğini kaydeden Tatar, Özkardaş’ın yönetim kurulu başkanı olarak yatırım ve istihdam olanaklarının artırılması yönünde hassasiyet gösterdiği çabaları önemsediğini ifade ederek, yönetim kuruluna çalışmalarında başarılar diledi.
 


 

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Son Güncelleme: 03.06.2021 14:03
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