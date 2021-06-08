Cumhurbaşkanı Tatar, Pakistan Kültür ve Dayanışma Birliği Başkanı Shahzad Khurram’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Pakistan Kültür ve Dayanışma Birliği Başkanı Shahzad Khurram’ı kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’de yaşayan Pakistanlıların çalışarak başarılı noktalara geldiklerini takdir ettiğini ifade ederek, Pakistan ve Türk milletinin kültür, din ve inançlarının aynı olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, tüm Pakistanlılara sevgilerini iletti.

Shahzad Khurram da, Cumhurbaşkanı Tatar’a KKTC’de yaşayan Pakistan kökenli KKTC vatandaşlarının sorunlarını aktararak, yapılabilecekler ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Khurram, Cumhurbaşkanı Tatar’ın sergilediği duruşu takdir ettiğini belirterek, “milli davanın kazanılacağına” inanç belirtti.

Khurram, Pakistan halkının KKTC’nin yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini söyledi.