Cumhurbaşkanı Tatar Klasik Otomobil Derneği heyetiyle görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği Başkanı Burçin Aliusta ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, kabulde, Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin faaliyetlerini yakından takip ettiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, derneğin özverili çalışmalarla önemli faaliyetlerde bulunduğunu belirtti.

Ülkenin tanıtımına, spor ve kültürüne dernek tarafından önemli katkılar yapıldığını kaydederek, bundan duyduğu memnuniyeti ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, dernek yönetimini ve üyelerini çalışmaları nedeniyle tebrik etti.

Kıbrıs Türk halkına uygulanan haksız ambargolara rağmen Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği gibi sivil toplum örgütlerinin önemli başarılara imza attığın kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, devletin olanakları çerçevesinde klasik otomobil kültürünün yaygınlaşması için gerekli desteği vermeye hazır olduklarını dile getirdi.

Tatar, pandemiye rağmen Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin etkinlikler düzenleyerek, hayatın daha güzel olması için uğraş verdiğini belirterek, Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği yönetim ve üyelerini tebrik etti.