Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC İzmir Başkonsolosluğu’nu ziyaret etti

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İzmir’de meydana gelen deprem sonrası 1 Haziran’dan itibaren yeni binasına taşınan KKTC İzmir Başkonsolosluğu’na ziyarette bulundu.
Son Güncelleme: 10.09.2021 18:26
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İzmir temasları çerçevesinde KKTC İzmir Başkonsolosluğu’nu ziyaret etti.
Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İzmir’de meydana gelen deprem sonrası 1 Haziran’dan itibaren yeni binasına taşınan KKTC İzmir Başkonsolosluğu’na ziyarette bulundu.