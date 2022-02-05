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Cumhurbaşkanı Tatar'dan TC Cumhurbaşkanı Erdoğan için geçmiş olsun mesajı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Covid-19 testleri pozitif çıkan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için geçmiş olsun mesajı yayımladı. 

05 Şubat 2022 Cumartesi 17:00
Cumhurbaşkanı Tatar'dan TC Cumhurbaşkanı Erdoğan için geçmiş olsun mesajı

Cumhurbaşkanı Tatar’ın geçmiş olsun mesajı şöyle:

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“Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan ve değerli eşleri Emine Erdoğan’ın Covid-19 test sonuçlarının pozitif olduğunu öğrenmiş bulunmaktayım.

Kendilerine, şahsım ve ülkem adına geçmiş olsun dileklerimi iletirken, en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum.”

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Son Güncelleme: 05.02.2022 19:03
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