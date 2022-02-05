Cumhurbaşkanı Tatar'dan TC Cumhurbaşkanı Erdoğan için geçmiş olsun mesajı

Cumhurbaşkanı Tatar’ın geçmiş olsun mesajı şöyle:

“Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan ve değerli eşleri Emine Erdoğan’ın Covid-19 test sonuçlarının pozitif olduğunu öğrenmiş bulunmaktayım.

Kendilerine, şahsım ve ülkem adına geçmiş olsun dileklerimi iletirken, en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum.”