Cumhurbaşkanı Tatar'dan TC Cumhurbaşkanı Erdoğan için geçmiş olsun mesajı

Cumhurbaşkanı Tatar’ın geçmiş olsun mesajı şöyle:
Kendilerine, şahsım ve ülkem adına geçmiş olsun dileklerimi iletirken, en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum.”
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Covid-19 testleri pozitif çıkan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Tatar’ın geçmiş olsun mesajı şöyle:
Kendilerine, şahsım ve ülkem adına geçmiş olsun dileklerimi iletirken, en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum.”