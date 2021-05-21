Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Sağlık Komitesi ile çevrimiçi görüşme gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, pandeminin, KKTC’de bugüne kadar iyi yönetildiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Covid-19 kapsamında fikir alışverişinde bulunarak, komite üyelerinden bu bağlamda bilgi aldı.