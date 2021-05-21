Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Sağlık Komitesi ile çevrimiçi görüşme gerçekleştirdi

Covid-19 salgını konusunda genel deneyimlerini Cumhurbaşkanı Tatar’a aktaran komite üyeleri, aşılar konusunda da değerlendirmelerde bulunarak, aşıların önemine vurgu yaptı.
Covid-19’un seyri ve ülkedeki son durumu çerçevesinde bilgi paylaşımı yapan komite üyeleri, Cumhurbaşkanına teşekkürlerini sunarak, desteklerini ifade etti.
Covid-19 salgını konusunda genel deneyimlerini Cumhurbaşkanı Tatar’a aktaran komite üyeleri, aşılar konusunda da değerlendirmelerde bulunarak, aşıların önemine vurgu yaptı.