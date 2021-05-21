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Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Sağlık Komitesi ile çevrimiçi görüşme gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, pandeminin, KKTC’de bugüne kadar iyi yönetildiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Covid-19 kapsamında fikir alışverişinde bulunarak, komite üyelerinden bu bağlamda bilgi aldı.

21 Mayıs 2021 Cuma 15:30
Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Sağlık Komitesi ile çevrimiçi görüşme gerçekleştirdi
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Covid-19 salgını konusunda genel deneyimlerini Cumhurbaşkanı Tatar’a aktaran komite üyeleri, aşılar konusunda da değerlendirmelerde bulunarak, aşıların önemine vurgu yaptı.  
Covid-19’un seyri ve ülkedeki son durumu çerçevesinde bilgi paylaşımı yapan komite üyeleri, Cumhurbaşkanına teşekkürlerini sunarak, desteklerini ifade etti.  

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Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Teknik Komiteler Üst Koordinatörü Prof. Dr. Tülen Saner’in hazır bulunduğu toplantıya, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Dr. Berna Çelik, Prof. Dr. Füsun Yıldız, Prof. Dr. Erol Baysal, Dr. Mehmet Başman ve Dr. Mert Taşkın katıldı.

 

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Son Güncelleme: 21.05.2021 15:48
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