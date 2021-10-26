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Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu personeliyle bir araya geldi

26 Ekim 2021 Salı 15:15
Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu personeliyle bir araya geldi

YENİ İLETİŞİM STRATEJİLERİ VE CUMHURBAŞKANLIĞI’NIN YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALAR ELE ALINDI

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Cumhurbaşkanlığı tarafından yürütülen çalışmaların kitlelere nasıl daha iyi aktarılabileceğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı personeliyle gerçekleştirdiği toplantılar devam ediyor.

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Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı görevine seçilmesinin birinci yıl dönümü münasebetiyle gerçekleşen görüşmeler çerçevesinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün Cumhurbaşkanlığı Basın Danışmanı Aydın Akkurt, Cumhurbaşkanlığı Özel Danışmanı Muslu Akgüney ve Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu’nda çalışan Cumhurbaşkanlığı personeliyle bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.

Gerçekleşen görüşmede, yeni iletişim stratejileri, Cumhurbaşkanlığı resmi iletişim kanallarının kamu yararına nasıl daha aktif ve hızlı kullanılabileceği gibi konularla ilgili istişarelerde bulunuldu. 

Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu’nda çalışan Cumhurbaşkanlığı personelinin görevini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da layığı ile yerine getireceğine duyduğu inancı ifade ederek, tüm personele başarılar diledi.

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Son Güncelleme: 26.10.2021 15:44
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