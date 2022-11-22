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Cumhurbaşkanı Tatar, Avrupa Liderlik Üniversitesi Heyetini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Tatar, Avrupa Liderlik Üniversitesi Heyetini Kabul Etti.

22 Kasım 2022 Salı 14:15
Cumhurbaşkanı Tatar, Avrupa Liderlik Üniversitesi Heyetini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avrupa Liderlik Üniversitesi heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, yükseköğrenim sektörü ve üniversiteleri yakından takip ettiğini, pandemi sonrası gelişmelerden memnun olduğunu ve yükseköğrenim ve üniversitelere desteğinin her zaman devam edeceğini belirtti.

Avrupa Liderlik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Köksal da, Cumhurbaşkanı Tatar’ı üniversitenin yaptığı faaliyetler hakkında bilgilendirdi ve Cumhurbaşkanı Tatar’a uluslararası hukuk ve ticaret konularında yeni yazdığı kitaplar ile üniversitenin KKTC’nin 39. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla hazırladığı hatıra gümüş tabağı sundu.

Avrupa Liderlik Üniversitesi CEO/Direktörü Bülent Çetinkaya da, üniversitenin önümüzdeki dönemde yapmayı planladığı çalışma ve etkinlikler hakkında bilgi verirken Cumhurbaşkanı Tatar’ın eşit egemen iki ayrı devletin varlığına dayalı mücadelesine destek verdi ve KKTC’nin Semerkant’ta düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı’na Anayasal adıyla gözlemci üye olarak kabul edilmesini kutladı.

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından Aydın Akkurt ve Mesut Genç de hazır bulundu.

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Son Güncelleme: 22.11.2022 14:27
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