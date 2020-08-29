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CTP’den BRT’ye ‘eşitlik’ uyarısı

CTP Genel Sekreteri Sorakın “BRT Ersin Tatar’ın değil, halkın malıdır” diyerek kurum yönetimini uyardı, Yüksek Seçim Kurulu’nu da göreve çağırdı.

29 Ağustos 2020 Cumartesi 14:23
CTP’den BRT’ye ‘eşitlik’ uyarısı
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, kamu yayıncı kuruluşu BRT’nin haber bültenlerinde siyasi partiler arasında ciddi bir ayırımcılık yapıldığını belirterek bu konuda kurum yönetimini uyardı. Erdoğan Sorakın, “BRT Ersin Tatar’ın değil, halkın malıdır” dedi ve seçim sürecinde Yüksek Seçim Kurulu’nun da gerekli önlemleri almasını istedi.

BRT’nin ana haber bültenlerini incelediklerini ifade eden Sorakın, gerek haber sıralamasında ve gerekse süre kullanımında CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman’a ciddi haksızlık yapıldığını söyledi.

Bir hafta boyunca yayımlanan ana haber bültenlerinde Erhürman’a sadece 9 dakika ayrıldığını açıklayan Sorakın, aynı dönemde Ersin Tatar haberlerinin tam 65 dakika süreyle ekranda yer aldığını vurguladı.

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“BRT yönetimini uyarıyorum. Orası Tatar’ın değil, halkın kuruluşudur” diyen Erdoğan Sorakın, sadece Erhürman’a değil, diğer bütün siyasilere de haksızlık yapıldığının ortada olduğunu söyledi.

Sorakın, 18-24 Ağustos 2020 tarihleri arasında, bir haftalık BRT ana haber bültenlerinde Cumhurbaşkanı adaylarına ayrılan sürelere ilişkin bilgileri de paylaştı.

Buna göre toplam 114 dakikanın 65’ini, yani yüzde 57’sini Tatar kullandı. Aynı dönemde Kudret Özersay ile Mustafa Akıncı’ya 12’şer, Tufan Erhürman ve Serdar Denktaş’a 9’ar, Erhan Arıklı’ya ise 6 dakika ayrıldı.

CTP Genel Sekreteri Sorakın, konunun takipçisi olacaklarını belirtti ve Yüksek Seçim Kurulu’nun da gerekli uyarıları yapacağına inanç belirtti.

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Son Güncelleme: 29.08.2020 15:02
Anahtar Kelimeler:
CTP BRT Eşitlik Uyarısı
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