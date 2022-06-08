banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
ZANLI KAZA MAHKEMESİ HUZURUNA ÇIKARILDI
ZANLI KAZA MAHKEMESİ HUZURUNA ÇIKARILDI
Gazimağusa bölgesinde yarın 8 saatlik elektrik kesintisi yapılacak
Gazimağusa bölgesinde yarın 8 saatlik...
SERİN VE NEMLİ HAVA ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK
SERİN VE NEMLİ HAVA ETKİSİNİ...
“CEZA DOĞRU VE YERİNDEDİR”
“CEZA DOĞRU VE YERİNDEDİR”
“Yaşanan olayın tek sorumlusu Kurum Müdürümüz Meryem Özkurt değildir”
“Yaşanan olayın tek sorumlusu Kurum...
banner405

CTP, yargı bağımsızlığına sahip çıkmaya devam edeceğini vurguladı

08 Haziran 2022 Çarşamba 18:13
CTP, yargı bağımsızlığına sahip çıkmaya devam edeceğini vurguladı

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), BRTK Müdürü Meryem Özkurt’la ilgili mahkeme kararının, yasalara uygun hareket etmenin herkesin sorumluluğu olduğunu ve gerek ülkeyi yönetenlerin gerekse kamu görevinde sorumluluk sahibi kişilerin hukukun üstünde olmadığını bir kez daha gösterdiğini belirtti.

Özkurt’la ilgili kararın açıklanmasının ardından, Cumhurbaşkanı, hükümet ve iktidar milletvekillerinin kararın değiştirilmesi için gereğinin yapılması gerektiği yönünde beyan ve tekinlerde bulunduklarını belirten CTP, “Ülkenin en üst makamlarını işgal edenlerin kamuoyu baskısı oluşturmak suretiyle yargı bağımsızlığına müdahale etmesine ve meselenin çarpıtılarak yargımıza saldırı malzemesi haline getirilmesine Cumhuriyetçi Türk Partisi asla müsaade etmeyecek ve yargı bağımsızlığına sahip çıkmaya devam edecektir” dedi.

CTP’den yapılan açıklamada, Özkurt’un hüküm giydiği davada iki ay hapis cezasına çarptırılmasının ardından ülkeyi yönettiğini iddia eden kişilerin çeşitli demeçler ve telkinlerde bulunmak suretiyle yargı bağımsızlığına müdahale etmeye çalıştıklarının gözlemlendiği kaydedildi.

banner341
Açıklamada şöyle denildi:

“Mahkemelerce verilen kararların kamuoyunda değerlendirilmesi hatta eleştirilmesi elbette mümkündür. Bugüne kadar kamuoyunu ilgilendiren pek çok konuda farklı görüşler de nitekim ortaya konmuştur. Unutulmamalıdır ki; demokrasinin gereği olan ve Anayasamız tarafından da güvence altına alınan mahkemelerin bağımsızlığı ilkesi gereği, hiçbir organ, makam, merci veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasında, mahkemelere ve yargıçlara emir ve talimat veremez veya tavsiye ve telkinde bulunamaz.

2020 yılında, kamuoyunun gözü önünde çeşitli müdahalelerle gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde Seçim ve Halk Oylaması Yasası’ndaki seçim yasakları kurallarına aykırı olarak Kapalı Maraş’ta ve Geçitköy Barajı’nda düzenlenen törenlerle alakalı yayın yapma ve Yüksek Seçim Kurulu tarafından verilen karar ve tedbirlere uymama sebebiyle ve suçunu kabul etmesi üzerine Sn. Özkurt, mahkeme tarafından mahkum edilmiştir.

Kararın açıklanmasının ardından, başta Tatar ve Üstel olmak üzere, gayri meşru hükümetin bakanları ve iktidara mensup bazı milletvekilleri bu kararı onaylamadıklarını ifade ederek ilgili kararın değiştirilmesi için gereğinin yapılması gerektiği yönünde beyan ve tekinlerde bulunmuşlardır. Ülkenin en üst makamlarını işgal edenlerin kamuoyu baskısı oluşturmak suretiyle yargı bağımsızlığına müdahale etmesine ve meselenin çarpıtılarak yargımıza saldırı malzemesi haline getirilmesine Cumhuriyetçi Türk Partisi asla müsaade etmeyecek ve yargı bağımsızlığına sahip çıkmaya devam edecektir! Bu karar bir kez daha göstermiştir ki, yasalara uygun hareket etmek herkesin sorumluluğudur ve ne ülkeyi yönetenler ne de kamu görevinde sorumluluk sahibi olanlar hukukun üstünde değildir.”

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gazimağusa bölgesinde yarın 8 saatlik elektrik kesintisi yapılacak
Gazimağusa bölgesinde yarın 8 saatlik elektrik kesintisi yapılacak
Yerel yönetimler mevzuatına ilişkin oluşturulan Geçici ve Özel Komite görüş ve önerileri dinledi
Yerel yönetimler mevzuatına ilişkin oluşturulan Geçici ve Özel Komite görüş ve önerileri dinledi
Bakan Oğuz, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Aydın’la görüştü
Bakan Oğuz, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Aydın’la görüştü
“Herkes için güvenli ve besleyici gıda sağlamak hükümetlerin görevidir”
“Herkes için güvenli ve besleyici gıda sağlamak hükümetlerin görevidir”
SERİN VE NEMLİ HAVA ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK
SERİN VE NEMLİ HAVA ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK
Sağlık Bakanlığından Mehmet Kösenli’nin eşinin iddialarına açıklama
Sağlık Bakanlığından Mehmet Kösenli’nin eşinin iddialarına açıklama
KGS-2 sınavı Cumartesi yapılıyor
KGS-2 sınavı Cumartesi yapılıyor
Lefkoşa ve İskele’de asayiş ve trafik denetimi
Lefkoşa ve İskele’de asayiş ve trafik denetimi
Lefkoşa'da 3 farklı işyerinden hırsızlık
Lefkoşa'da 3 farklı işyerinden hırsızlık
Personel tedirgin, gözler mahkeme, Merkez Bankası ve poliste ...
Personel tedirgin, gözler mahkeme, Merkez Bankası ve poliste ...

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim