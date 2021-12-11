CTP: "Sağlık konularında işbirliğinin güçlendirilmesi hiç bu kadar zorunlu olmamıştı"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) tarafından yapılan açıklamada “özellikle devam eden Covid-19 pandemisinin mevcut koşullarında, Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler arasında sağlık konularında işbirliğinin güçlendirilmesi hiç bu kadar zorunlu olmamıştı. Ayrıca, bu işbirliği acil insani meselelerin, kronik hastalıkların ele alınması ayrıca ilaçların ve sağlık ekipmanlarının “yeşil hat” üzerinden aktarılması ve başka nedenlerle de önemlidir.” denildi.

“İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi tarafından yürütülen değerli çalışmaları takdir ettiğimizi belirtiyoruz ve onları ikame etmeye çalışmıyoruz” denilen açıklamada “Aksine, her iki toplumu da ilgilendiren ilgili konularda yapılan tüm çabaları yapıcı bir şekilde desteklemeyi amaçlıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Açıklama şu ifadelerle devam etti:

“Bu çerçevede, sağlık konularında İki Toplumlu Forum'un oluşturulması yönünde karar verildi. Ayrıca, Kıbrıs sorunu bakış açısından bu tür girişimlerin Kıbrıslı Rumlar ile Kıbrıslı Türkler arasında karşılıklı yarar sağlayan işbirliği yoluyla daha iyi bir iklim yaratılmasına, güven ve dostluk inşa edilmesine yardımcı olduğuna ve bunun da Kıbrıs sorununa çözüm bulma çabalarına yapıcı ve pratik katkı sağlayabileceğine kesinlikle inanıyoruz. Mevcut inisiyatif, aşağıdaki siyasi partiler tarafından üstlenilmiş olup, katılımcıları bu çabayı destekleyebilecek diğer paydaşlarla genişletmektir. Mevcut inisiyatif, aşağıdaki siyasi partiler ve örgütler tarafından üstlenilmiştir, bununla birlikte esas amaç katılımlarla bu çabayı destekleyecek diğer paydaşlarla da bu inisiyatifi genişletmektir.”

Ortak bildiriyi imzalayan tarafların, “ΑΚΕL, CTP , YKP ve Sol Hareket” olduğu bildirildi.