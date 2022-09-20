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CTP MYK görev dağılımı yaptı...

20 Eylül 2022 Salı 11:15
CTP MYK görev dağılımı yaptı...

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Merkez Yönetim Kurulu, 4 Eylül’de gerçekleştirilen 28’inci Olağan Kurultay’ın ardından görev dağılımını gerçekleştirdi. Genel Başkan Tufan Erhürman başkanlığında toplanan MYK’da görev dağılımı şu şekilde oluştu:

Örgüt Sekreteri: Ürün Solyalı

Mali Sekreter: Ali Karavezirler

Basın, Yayın ve Propaganda Sekreteri: Birol Karaman

Yerel Yönetimler Sekreteri: Muhittin Tolga Özsağlam

Dış İlişkiler Sekreteri: Fikri Toros

Eğitim Sekreteri: Fide Kürşat

Sivil Toplum Örgütleri ile İlişkiler Sekreteri: Filiz Besim

Faal Üyeler: Fazilet Özdenefe ve Sıla Usar İncirli

28’inci Olağan Kurultayın ardından toplanan Parti Meclisi ilk toplantısında Genel Sekreteri ve MYK üyelerini belirlemiş, Genel Sekreterlik görevine Asım Akansoy’u getirmişti.

CTP Merkez Yönetim Kurulu’nda Parti Meclisi’nin belirlediği üyeler dışında Kadın Örgütü Genel Başkanı ve Gençlik Örgütü Genel Başkanı da doğal üye olarak yer alıyor.

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Son Güncelleme: 20.09.2022 15:55
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