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CTP Mağusa Belediye Başkanı adayı Dr. Süleyman Uluçay halka tanıtıldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 2022 yılının Haziran ayında gerçekleştirilecek yerel seçimlerin startını dün akşam Mağusa’da verdi ve Mağusa Belediye Başkanlığı’na aday olan Dr. Süleyman Uluçay’ı halka tanıttı. 

05 Ekim 2021 Salı 15:00
CTP Mağusa Belediye Başkanı adayı Dr. Süleyman Uluçay halka tanıtıldı

CTP’den verilen bilgiye göre, Mağusa İlçe Binası’nın önündeki bahçede gerçekleştirilen etkinlikte Genel Başkan Tufan Erhürman, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, milletvekilleri ve PM üyeleri de katılarak Uluçay’a desteğini belirtti. 
Müzik dinletisiyle başlayan etkinlikte CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile CTP Mağusa Belediye Başkan adayı Dr. Süleyman Uluçay konuşma yaptı. Etkinliğe katılan Mağusa halkı CTP’nin yerel yönetimlerdeki kaliteyi Mağusa’ya da taşıması gerektiğini ifade ettiler. 


ERHÜRMAN: "GÖZÜN AYDIN MAĞUSA!"
Mağusa Belediye Başkanlığı aday tanıtım etkinliğinde Mağusa halkına hitap eden CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Mağusa’yı bulunduğu konumdan aşağıya çekmeye çalışanlarla geçen yılları artık geride bırakmaya hazırlandıklarını vurguladı. 
Uluçay’ın bu göreve kendisinin talip olduğunun altını çizen Erhürman, “Uluçay’ın özgüveni vardır, Mağusalı’ya güveni vardır ve Mağusa’yı söke söke alacağız demek için bu yola çıkmıştır” dedi. 
Mağusa halkının yaşam kalitesinin artması için CTP’nin yerel yönetim vizyonuna ihtiyacı bulunduğunu kaydeden Erhürman, Kıbrıs’ın CTP ile aydınlanacağını ve bu yolu hep birlikte yürüyeceklerini ifade etti. 
Uluçay’ın uzun yıllardır hastalarını tedavi ettiğini dile getiren Tufan Erhürman, şimdi de uzun yıllardır yara almış Mağusa’yı tedavi edeceğini belirtti.

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Önlerinde hem erken genel seçim, hem de yerel seçimler bulunduğunu anımsatan Erhürman, “Halkımızı karanlıktan kurtarmak gibi bir borcumuz bir yükümlülüğümüz var. Gece gündüz demeden çalışmaya başlamanın vaktidir. Sarı karıncaların sokağa çıkma vaktidir. Uluçay’ın adaylığı hepimizin göğsümüzü gere gere söyleyeceğimiz, gurur duyacağımız bir adaylıktır. Biz Mağusa’yı almak için adayız. Gözün aydın Mağusa” şeklinde konuştu. 


ULUÇAY: MAĞUSA HALKI DAHA İYİSİNİ HAK EDİYOR!
CTP Mağusa Belediye Başkan adayı Dr. Süleyman Uluçay, Mağusa kentinin ve halkının daha iyi bir hizmeti hak ettiğini dile getirdi.
Mağusa Belediyesi’nin yaşadığı sıkıntıların herkes tarafından çok iyi bilindiğini kaydeden Uluçay, bu sıkıntıları gördükten sonra aday olmaya karar verdiğini açıkladı. 
Aksayan belediye hizmetlerini çözmek için bu göreve talip olduğunu kaydeden Uluçay, yıllardır doktorluğundan dolayı birçok hastasıyla ilgilendiğini, şimdi sırada Mağusa’nın olduğunu ifade etti. 
İlk hedeflerinin Mağusa’yı yeniden ayağa kaldırmak olduğunu aktaran Uluçay, ardından da kenti yeniden ülkenin en temiz, en çağdaş kenti yapacaklarını söyledi. Mağusa halkının bir belediye kriziyle karşı karşıya bırakıldığının altını çizen Uluçay, “Hem belediye çalışanları, hem de vatandaş olarak bizler, yaşanan bu krizin daha büyük bir felakete dönüşmesinden endişeliyiz. Bu noktada görev alarak, mali disiplinin sağlanması ve idari yapının verimli hale getirilmesi konusunda kararlıyım” dedi. 

 

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Son Güncelleme: 05.10.2021 16:00
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