banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Eski nişanlısının fotoğraflarını ifşa eden şahıs mahkemeye çıktı!
Eski nişanlısının fotoğraflarını ifşa eden...
Kara para aklama suçunda mahkeme kararı!
Kara para aklama suçunda mahkeme...
3 gün sağanak yağmur bekleniyor!
3 gün sağanak yağmur bekleniyor!
Rum Meteoroloji Dairesi Sarı Alarm Verdi!
Rum Meteoroloji Dairesi Sarı Alarm...
Acı kayıp! Kırtay yaşamını yitirdi
Acı kayıp! Kırtay yaşamını yitirdi
banner405

CTP heyeti, 26’ncı Sosyalist Enternasyonal toplantısına katıldı

28 Kasım 2022 Pazartesi 22:23
CTP heyeti, 26’ncı Sosyalist Enternasyonal toplantısına katıldı

CTP heyeti, 26’ncı Sosyalist Enternasyonal toplantısına katıldı.

 

CTP Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamada, 26. Sosyalist Enternasyonal Kongresi'nin İspanya’nın başkenti Madrid’de yapıldığı belirtildi.

 

Açıklamaya göre, dünyanın en büyük örgütü olarak kabul edilen Sosyalist Enternasyonalde “Yaklaşan Sosyalizm” sloganı öne çıktı.

 

Kongrede eski Başkan Yorgos Papandreu’nun yerine, başkanlığa  İspanya Sosyalist Partisi Başkanı, İspanya Başbakanı Pedro Sanches oy birliği ile seçilirken, Benedicta Lasi de Genel Sekreterlik görevine seçildi. Lasi aynı zamanda, Sosyalist Enternasyonalin ilk kadın ve ilk Afrika kıtasından seçilen sosyalist Genel Sekreteri oldu. Eski Genel Sekreter Lois Ayala ise Sosyalist Enternasyonalde farklı bir görev sürdürecek.

 

CTP, tam üye olduğu Enternasyonale Genel Sekreter Asım Akansoy ve Dış İlişkiler sekreteri Fikri Toros’tan oluşan heyetle katıldı.

 

Dünya genelinde 133 siyasi partiden oluşan kongre, 3 gün sürdü. Eski Başkan Papandreu ve Yeni Başkan Pedro Sanches ile görüşmeler yapan CTP heyeti, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ve Kıbrıs sorunu üzerinde durdu. CTP’nin genel kurula sunduğu karar tasarısı, oy birliği ile geçti.

 

-Akansoy: “Doğu Akdeniz’deki gerilim ancak federal çözümle son bulabilecek”

 

Sosyalist Enternasyonal’in 26’ncı Kongresi’ne katılarak konuşma yapan CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, Kıbrıs sorununun çözümünün, iki toplumun karşılıklı kabul edebileceği bir çözüm modeli ile mümkün olabileceğini söyledi.

 

Bu çözüm modelinin de uluslararası camianın çok net bir şekilde karar altına aldığı gibi Federasyon modeli olduğunun altını çizen Akansoy, “CTP, iki bölgeli, iki toplumlu, siyasi eşitlik temelinde bir çözüm için mücadele etmektedir. Bu model adada yaşayan Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rumların ortak, istikrarlı ve sürdürülebilir bir yaşam amacına karşılık gelmektedir.” dedi.

 

Bugün içinde bulunulan şartların, gerilim ve kaosun habercisi olduğunu kaydeden Akansoy, Doğu Akdeniz’deki egemenlik kavgası yanında doğal gaz paylaşımı ile ilgili senaryoların ne yazık ki gerilimi ve yeni krizleri çağırmakta olduğuna değindi.

 

Akansoy, bunun önüne geçmek için, Kıbrıs sorununun çözümünün kaçınılmaz olduğunu, bu sorun çözülmedikçe Doğu Akdeniz’de gerilimin azalmayacağını ifade etti.

 

Akansoy, “Sosyalist Enternasyonalin bu bağlamda tüm tarafların kazançlı çıkacağı, BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde Federasyon modeline olan mücadelemizi desteklemenizi, Kıbrıslı Türkler ile dayanışmanızı artırmanızı bekleriz.” şeklinde konuştu.

 

CTP’nin önerisi çerçevesinde Sosyalist Enternasyonal’de oy birliği ile alınan karar şu şekilde:

 

“Sosyalist Enternasyonal, Kıbrıs sorununun federal çözümü için verilen mücadeleye cesaretle destek verdiğini ifade eder. Sosyalist Enternasyonal, emperyal güçlerin adada daha fazla silahlanmaya ve gerilimi tırmandırmaya yönelik tüm girişimlerini kınar. Sosyalist Enternasyonal, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum liderleri BM himayelerinde yürütülen resmi müzakereleri acilen yeniden başlatmaya çağırır. Müzakereler sonuç odaklı, zaman çerçeveli ve ilgili BM Güvenlik Konseyi kararları ve parametreleri ile tam uyumlu olarak, iki bölgeli, iki toplumlu ve siyasi eşitliğe dayalı bir federasyonu hedeflemelidir. Kıbrıs barış inşa sürecinin 2017'den bu yana çıkmazda kalmasından duyduğumuz derin endişeyi ifade eder, daha fazla geç kalmadan Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz'de barış, işbirliği ve refahın örneği haline gelmesini dileriz.”

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Tatar, Etkileşimli Drama Derneği başkan ve asbaşkanını kabul etti
Cumhurbaşkanı Tatar, Etkileşimli Drama Derneği başkan ve asbaşkanını kabul etti
Başbakan Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Serim’i kabul etti
Başbakan Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Serim’i kabul etti
Amcaoğlu, İstanbul’da düzenlenen İİT Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi’nin 38’inci toplantısına katıldı
Amcaoğlu, İstanbul’da düzenlenen İİT Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi’nin 38’inci toplantısına katıldı
Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Serim’i kabul etti
Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Serim’i kabul etti
TC Dışişleri Bakan Yardımcısı Serim, TC Gazimağusa Konsolosluğunun 15 Ocak’ta hizmete gireceğini açıkladı
TC Dışişleri Bakan Yardımcısı Serim, TC Gazimağusa Konsolosluğunun 15 Ocak’ta hizmete gireceğini açıkladı
Emir alan değil ilkeli başkanlık için adayım
Emir alan değil ilkeli başkanlık için adayım
Mağusa’da değişim heyecanı: Dr. Süleyman Uluçay şehri iyileştirmeye geliyor!
Mağusa’da değişim heyecanı: Dr. Süleyman Uluçay şehri iyileştirmeye geliyor!
Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği merkez binası için KTMMOB ile proje yarışması düzenliyor
Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği merkez binası için KTMMOB ile proje yarışması düzenliyor
Maliye Bakanı Şan ASBÜ Kuzey Kıbrıs Rektörü’nü kabul etti
Maliye Bakanı Şan ASBÜ Kuzey Kıbrıs Rektörü’nü kabul etti
Sayıştay Komitesi “2017 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı ile 2017 Mali Yılı Bütçesi Kesin Hesap Genel Uygunluk Bildirimine İlişkin Sayıştay Denetim Raporu”nu onayladı
Sayıştay Komitesi “2017 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı ile 2017 Mali Yılı Bütçesi Kesin Hesap Genel Uygunluk Bildirimine İlişkin Sayıştay Denetim Raporu”nu onayladı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim