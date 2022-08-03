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CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Gulamkadir oldu

03 Ağustos 2022 Çarşamba 16:15
CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Gulamkadir oldu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt İlçesi’nin dün akşam gerçekleştirdiği 27. Olağan Kongresi’nde başkanlık görevine Çağlar Gulamkadir getirildi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, divanın oluşturulmasıyla başlayan, konuşmalar, faaliyet ve mali raporların okunması ile devam eden ve organların tanıtımıyla tamamlanan kongrede Genel Başkan Tufan Erhürman, Güzelyurt İlçesi eski Başkanı Doğan Şahali ve görevi devralan Çağlar Gulamkadir konuşma yaptı.

Güzelyurt Belediyesi AKM Salonu’nda gerçekleştirilen kongreye Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, milletvekilleri, MYK ve PM üyeleri ile partililer katıldı.

 

- Erhürman: “CTP tek başına iktidara geliyor”

 

Kongrede konuşma yapan Genel Başkan Erhürman, CTP’nin 52 yıllık bir parti olduğunu ve CTP dimdik ayakta olduğu sürece Kıbrıs Türk halkının da ayakta olduğunu söyledi. CTP’lilerin hem bu halka hem de bu adaya karşı bir sorumluluğu olduğunun altını çizen Erhürman, bunun da federal çözüm yolunda devam etmek olduğunu belirtti. Erhürman, “Adalet, barış, kendi ayakları üzerinde durmak, kendi kendimizi yönetmek, emekçinin, üretenin, esnafın yanında durmak ve onlar adına konuşmak için gecemizi gündüzümüze katacağız. Biz sokakta gezerken gözümüzün içine bakan gözler bir bir CTP’ye çevriliyor. Herkes aynı şeyi söylüyor, anketler de bunu söylüyor, CTP tek başına iktidara geliyor” diye konuştu.

 

- Şahali: “Kıbrıs Türk halkının sığınacağı tek liman CTP’dir”

 

Güzelyurt İlçe Başkanlığı görevini devreden Doğan Şahali, Kıbrıs Türk halkının sığınacak tek limanının CTP olduğunu söyledi. Kıbrıslı Türklerin bir varoluş mücadelesi içinden geçtiğini kaydeden Şahali, halkın CTP şemsiyesi altında kendini daha güvende hissettiğini, çünkü bu toplumun tek güvencesinin CTP olduğunu vurguladı. Önlerinde yerel seçim olduğuna işaret eden Şahali, CTP’nin bu seçimlerde başarılı olmak zorunda olduğunu dile getirdi. Ardından muhtemel bir erken genel seçim olabileceğine vurgu yapan Şahali, CTP’yi tek başına iktidara taşıma görevinin kendilerini beklediğini söyledi. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine de değinen Şahali, “Cumhurbaşkanlığı seçimlerini de kazanacağız. CTP, bir şey olmak için değil, bir şey yapmak için görevlere talip olur” dedi.

 

- Gulamkadir: “Güzelyurt Belediyesi’ni kazanıp, tek başına iktidar olacağız”

 

Güzelyurt İlçesi 27. Olağan Kongresi’nde başkanlığa tek aday olarak giren ve bu göreve seçilen Gulamkadir de konuşmasına 27 Kasım’da gerçekleştirilecek yerel seçimlere değinerek başladı. Güzelyurt Belediyesi’ni uzun bir aradan sonra kazanacaklarını söyleyen Gulamkadir, ardından da olası bir erken genel seçimde CTP’yi tek başına iktidara taşıyacaklarını dile getirdi. CTP’nin geçmişte olduğu gibi bugün de bildiklerini söyleyerek Kıbrıs’ta federal çözüm, barış, insan hakları, özgürlük, onur ve varoluş mücadelesini ileriye taşıyacağını kaydeden Gulamkadir, toplumsal barışı engelleyecek her türlü baskıya, ayrımcılığa, şiddete ve ötekileştirmeye karşı çıkacaklarını belirtti. Gulamkadir, “CTP’nin politikalarının temelinde, barış, demokrasi, adalet, eşitlik, kendi ayakları üzerinde duran ve kendi kendini yöneten Kıbrıs Türk halkı vardır. Fakat Kıbrıslı Türkler ekonomiden demokrasiye, kültüründen demografik yapısına,  birçok alanda çok ciddi bir saldırı altındadır. Bölgemiz yıllarca ihmal edilmiş, geliştirilen birçok projeler hayata geçirilmemiş, gençlere iş ve konut edinme imkanı sağlanmamış, gençlerimiz  bölge dışına hatta yurt dışına göç etmek zorunda bırakılmıştır. Bu bağlamda Güzelyurt Belediyesi’ni kazanmak ve erken genel seçimlerde CTP'yi tek başına iktidara taşımak öncelikli hedeflerimizdir” diyerek sözlerini tamamladı.

 

Güzelyurt İlçe Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

“Mustafa Denizci, Cemal Türkler, Murat Aslan, Münevver Uysal Tunçbel, Necat Besim, Osman Kısaoğlu, Aliye Gilanlıoğulları, Selim Göçmenoğlu, Zühre Civa ve Gürcan Kızıler”

 

Disiplin Kurulu şu isimlerden oluştu:

“Dürü Altınmakas, Düriye Koryürek ve Emine Solyalı”

 

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Son Güncelleme: 04.08.2022 11:46
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