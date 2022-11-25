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CTP Genel Sekreteri Akansoy ve Dış İlişkiler Sekreteri Toros, Londra’da temaslarda bulundu

25 Kasım 2022 Cuma 17:25
CTP Genel Sekreteri Akansoy ve Dış İlişkiler Sekreteri Toros, Londra’da temaslarda bulundu

Heyeint temaslarına Madrid’de devam edeceği açıklandı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Asım Akansoy ve Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros, Londra’da temaslarda bulundu. CTP heyetinin temaslarına Madrid’de devam edeceği açıklandı.

Verilen bilgiye göre, bu hafta İngiltere’nin başkenti Londra’ya giden CTP heyeti, Londra Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nı ziyaret etti.

Yönetim kurulu üyeleri Altan Kemal, Ahmet Durmuş ve Tuncel Nalbantoğlu ile bir araya gelen, İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türk iş insanlarının yaşadığı sorunları ele alma fırsatı bulan CTP heyeti, aynı zamanda beklentiler ve iş birliği alanına dair görüş alış verişinde bulundu.

Heyet, İngiliz Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs ve Yunanistan Takım Lideri Sheba Rosier ile bir araya gelerek, Doğu Akdeniz’deki jeopolitik gelişmeler ışığında Kıbrıs sorununda gelinen son noktayı değerlendirdi, bölge sorunlarını, hem de Kıbrıs müzakerelerinde yaşanan tıkanıklığın nasıl aşılabileceği konusunda görüşme gerçekleştirdi.

-Lordlar Kamarası ile bir araya gelindi

CTP heyetinin bir diğer teması ise, İngiliz Lordlar Kamarası'nda oldu. Burada Baroness Meral Ece, Lord John Sharkey, Lord Jeremy Purvis, Milletvekili Geraint Davies ve Milletvekili Feryal Clark ile görüşme fırsatı bulan Akansoy ve Toros, yine Kıbrıs sorunundaki son durumu görüştü. Genel Sekreter Asım Akansoy, burada yaptığı konuşmada CTP’nin federal çözüme olan bağlılığını bir kez daha vurguladı.

Dış ilişkiler Sekreteri Fikri Toros, Doğu Akdeniz bölgesindeki gelişmeleri, tarihsel süreci ve garantör ülkelerden olan İngiltere’nin yeni süreçteki olası rolü üzerinde durdu. Yeni bir çözüm sürecinin ciddiyetle, çözüm odaklı başlaması konusunda karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.

-Belediyeler arası iş birliği…

Heyet ardından Enfield Belediyesi heyetiyle bir araya geldi. Belediye Lideri Nesil Çalışkan, Meclis üyesi Ahmet Hasan ve Meclis üyesi Sabri Özaydın ile görüşen CTP heyeti, yerel yönetimlerde işbirliği, deneyim paylaşımı ve ortak proje gelişme üzerinde görüş alışverişinde bulundu. 25 Aralık’ta KKTC’de gerçekleşecek seçimlerin ardından, belediyeler arası karşılıklı işbirliği ve diyalog olanaklarını ele alan taraflar, tam bir görüş birliği içerisinde olduklarını ve birlikte çalışma konusundaki kararlılıklarını ortaya koydu.

-Temaslar Madrid’de devam edecek

Londra ziyaretleri kapsamında son günkü görüşme ise, basın ve iş dünyasının temsilcileriyle gerçekleştirildi. CTP UK Örgütü ile de bir araya gelen Akansoy ve Toros, İngiltere’de yaşayan Kıbrıs Türk toplumu ile de görüşerek ülke gündemine dair değerlendirmelerini ve CTP’nin çalışmalarını orada yaşayan yurttaşlara aktardı.

İngiltere temaslarını dün tamamlayan heyet, aynı gün içerisinde Sosyalist Enternasyonalin XXVI. Olağan Kongresi’ne katılmak üzere İspanya’nın başkenti Madrid’e hareket etti.

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