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Ctp Genel Başkanı Ve Cumhurbaşkanı Adayı Erhürman Vizyonunu Yarın Açıklayacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanlığı ile ilgili vizyonunu yarın açıklayacak.

06 Eylül 2020 Pazar 12:15
Ctp Genel Başkanı Ve Cumhurbaşkanı Adayı Erhürman Vizyonunu Yarın Açıklayacak
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanlığı ile ilgili vizyonunu yarın açıklayacak.

CTP’den verilen bilgiye göre, etkinlik “Doğrusu Geliyor” adıyla Lefkoşa Büyük Han’da saat 20.00’de başlayacak. Etkinliğe Corona virüsü önlemleri nedeniyle davetler sınırlı sayıda yapıldı.

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Gecede Tufan Erhürman’ın da rol aldığı Kıbrıs’a özgü yeni bir şarkının klibi ilk kez gösterilecek.

Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman’ın da konuşma yapacağı ‘Doğrusu Geliyor’ etkinliği Genç TV, Kanal SİM, TV 2020 ve Kanal T kanalları ile Kıbrıs Postası ve Haber Kıbrıs internet sitelerinden yayınlanacak.

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Son Güncelleme: 06.09.2020 12:22
Anahtar Kelimeler:
KıbrısLefkoşa Büyük HanCumhuriyetçi Türk Partisi
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