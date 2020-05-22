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CTP Gazimağusa Milletvekili Asım Akansoy TVM WEB’e konuk oldu

22 Mayıs 2020 Cuma 17:02
CTP Gazimağusa Milletvekili Asım Akansoy TVM WEB’e konuk oldu
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Türkiye ile protokoller üzerinden ilişki kurmak yanlıştır

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gazimağusa Milletvekili Asım Akansoy, bugün saat 9.30'da Sedat KILIÇ ile TVM WEB Stüdyolarına konuk oldu.

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Sedat KILIÇ ile TVM WEB Stüdyolarına konuk olan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gazimağusa Milletvekili Asım Akansoy,  gündemi ve gazeteleri değerlendirdi.

CTP Gazimağusa Milletvekili Asım Akansoy konuşmasında; “Geçiş sürecinde yaklaşık 2 bin kişi güney’de çalışıyor ve bu insanlar Metehan’da eylem yaparak en üt seviyede durumlarını dile getirdiler. Geçiş noktaları Ercan, Baf ve Larnaka açıldığında açılacak diyorlar ama bu düşünüş yanlıştır.  İki taraftada gidişat olumludur 3 adımda sistem vardır dünde Anastasiadisle  görüşüldü  dış kapılardan öncesınır  kapıların açılması gerekiyor  tabiki sağlık önlemleri alınarak yapılması gerekiyor. Başka ülke de çalışan bir işçi izin alıp diğer bir ülkede çalışabiliyor. Sağlık otoritelerinin geçiş noktalarında nasıl bir önlem alınması gerektiğine karar verecektir.

Hükümetin almış olduğu karar doğru değildir. kamu sektöründen keseyim özel sektöre vereyim demek hiç doğru değildir. biz ne kadar zayıf olduğumuzu gördük buraya 10 bin turist gelseydi durum çok farklı olurdu kapanmadan dolayı olumlu sonuç aldıysak bilinçli olduğumuzdan zaten kapalı bir toplum olduğumuzdan ve hükümetin erken karar alması öne çıkardı. Diğer ülkeler İç borç alarak bunu  yaptı, Türkiye para basarak yaptı bize baktığımızda hiç biri yapılmadı üç kuruş verildi beş kuruş alındı. Tatar ve hükümeti yenilmiştir eğer ölüm kalım içinde kaldıysak hiç adil olmadı. Hükümet bu dönemde önlem aldımı hayır almadı. Bu sıcak para gelmez ise kamu çalışanlarına eski maaşları verilmezse bu kıtlık devam edecektir. Türkiye’den para gelmezse durum daha da kötüye gidecektir. Türkiye ile protokoller üzerinden ilişki yürütmek yanlıştır 4’lü koalisyon zamanını eleştirenler bugün Türkiye ile iyi ilişki içinde değildirler. Herhangi bir ülkenin parasnı kullanmak için görüşmeler anlaşmalar gerekiyor başka bir para birimine geçmek zor bir durumdur  farzedelim ki Euro’ya geçilirse türkiye’den gelecek turistler gelecek mi düşünmek gerekmektedir. Cumhurbaşkanlığı seçimini bir tür siyasi ranta çevirdirler özellikle Ulusal Birlik Partisi bunu yaptı. Aldığımız duyumlar doğrultusunda Cumhurbaşkanı istifa eder mi bilemeyiz seçimin 11 ekimin yapılması en doğru karardır. Bu kriz dönemini fırsat yaratan virüs bitti herşey normalmiş gibi davranan parti Ulusal Birlik Partisi’dir. Salgını popülizm haline getirdiler.Cumhurbaşkanğı şeçimine itiraz eden Yeniden Doğuş Partisi konuyu Anayasa Mahkemesine başvuru yaptı Cumhurbaşkanı istifa ederse 45 gün sonunda seçime gidilmesi gerekmektedir ama en doğru karar 11 ekim de yapılmasıdır. Vatandaşlıklarda korkunç bir patlama oldu Türkiye Cumhuriyeti kendi vatandaşlarının haklarını korumak için bir görüşe sahiptir. bu ülkede yaşayan burada çalışan insanlar bizim sorumluluğumuz altındadır. İnsanlar niye vatandaş olmak istiyor sorusuna birincisi iş kurmak istiyorlardı, ikincisi de çocuklarının üniversitelere kktc vatandaşı gibi gitmelerini istiyorlar bunun dışında insanlar bişey istemiyordu. Seçme seçilme hakkı hariç tüm ekonomik haklardan yararlanabilirler bir sürdürülebilir düzene geçiyorlar. Demekrotik yapıyı bozmadan kıbrıs türk yapısını bozmadan kktc de vatandaş olacaklardı insanlar önünü göremiyor. Örneğin Çalışma izni olan 4 yıl çalışan bir kişi türkiye de cenazesi olup giden ve 40 günü aşıp 42 gün geliyorsa o hakkı kaybediyor ve yıl boşa gidiyor. 2 gündür gündeme gelen kameralar konusu yeterli mause kullanabilecek kişi olmadığı için boşa gitmesi çok korkunç bişeydir.  Denetim yok sürdürülebilirlik yok planlama yok  Avrupa Birliği’nde var bizde yapalım ama olmaz uzman insanların yer alması çok katkısı vardır gördüğünüz üzere mause kullacak kişi bulamıyorlar . Türkiye verdiği kaynakları sorgulamaktadır Avrupa Birliği de sorgulamaktadır” dedi. (MHA)

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