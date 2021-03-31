CTP, “Bir Zamanlar Kıbrıs” galasını protesto etti

Siyasi propaganda amacıyla düzenlenen bu organizasyon için kalabalık bir grubun kapalı salonda toplamayı halk sağlığı açısından son derece yanlış bulunduğunu belirterek, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararlarına harfiyen uyulmasını vurgulayarak bu etkinliğin iptal edilmesi için Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı önünde bugün saat 13:00 sıralarında bir eylem gerçekleştirdi. Gazimağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp ve İlçe Sekreteri DR. Cemal Mert ortak basın açıklaması yaptı.

Gazimağusa ilçe başkanı Oktay Kayalp’ın yaptığı konuşma;

1 yıldan fazla bir süredir, ülkemizde covid-19 salgını nedeni ile alınan önlemler ve tedbirler çerçevesinde insanlarımız büyük fedakârlıklar göstererek salgının aşılması ile ilgili mücadele vermektedir. Özel sektörde oluşan çok sayıda on binlerce işyeri kapanmış ve genç işsizler oluşmuştur. Çoğu iş yeri kapandı ve kapanmakla karşı karşıyadır. Bütün bunların sonucunda bu süreçte bizi yöneten hükümetlerin ne yazık ki tercihleri insanlarımızı koruyup normale dönme konusundaki tedbirler de farklı olmuştur. Kumarhane ve gazinoları açma birinci tercih olmuştur. Üniversitelerin yüz yüze eğitime geçmesi maalesef bir tercihe çıkamamıştır. Bugün yaşadığımız koşullarda ülkemizde sıkıntılı bir dönem artarak devam etmektedir. Bu süreçte Kıbrıs’la ilgili de biliyorsunuz bir dizi film çekilmektedir. bugün burada olmamızın nedeni, bu dizi filmin galasını Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı Salonu’nda yarın akşam hiçbir mesafe ve hijyen kurallarına uyulmadan gerçekleştirecek.

İlçe Sekteri Dr. Cemal Mert basın açıklamasında şu sözlere yer verdi;

Kendi kararlarını alma becerisinden yoksun, halkını düşünmeyen azınlık hükümeti birbiriyle çelişen kararlar üretmeye de devam etmektedir. Bulaşıcı hastalıklar üst komitesi ve Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararları keyfi ve hukuk dışı yöntemlerle yok sayan halkımızı pandemi döneminde sağlıkta ve ekonomide yıkıcı bir krize sürükleyen bir önceki hükümet gibi şimdiki UBP-YDP-DP azınlık hükümeti’nin de kendi insanına önem vermediği aşikârdır. Ülkemizin sanatçıları, tiyatrocuları, müzisyenleri bir senedir toplum sağlığını korumak adına devletin aldığı kararlardan dolayı sanatlarını icra edemezler ve gerekli mali destekten de mahrum kalırlarken yurtdışından gelen film ekiplerine pervasızca olanaklar sağlanmıştır. Buna karşı, dizi filmi Kıbrıs Türk halkının kültürel gelişmesi sanatımız ve sanatçımızın desteklenmesi ülkemizin kalkınması ve rahat refahı gözetilmeden çekimlerine devam edilmiştir.

Söz konusu dizinin tarihsel çarpıtmalardan arındırılmasını sağlanması için konunun uzmanı hiçbir Türk Kıbrıslı Türk tarihçinin ekip kadrosunda yer almaması da ülkemizdeki kültürel asimilasyon endişelerini artırmıştır. Gazimağusa Rauf Raif Denktaş kültür ve kongre sarayı salonlarında 150'si yurtdışından karantina kuralları ihlal edilerek getirilecek toplamda 400 davetli, onlarca teknik görevlilerinin katılımıyla kapalı bir ortamda” Bir Zamanlar Kıbrıs “adlı dizinin galasının yapılması kabul edilemezdir. Aynı salonlarda katılımcılara yönelik kokteyl verileceği öğrenilmiş olup, azınlık hükümeti başkanı Sn. Saner’in bu galanın pandemi kurallarına uygun olarak yapılacağı açıklaması ise zevahiri kurtarmak için yapılmış uydurma bir açıklamadır.

Cumhurbaşkanlığı makamında bulunan ve halkın birlik, beraberlik ve sağlığını korumakla yükümlü Sn. Tatar’ın pandemi kurallarını ihlal ederek, dört bir yandan film çeken ayrıcalıklı ekibin film setlerini ziyaret ederken gösterdiği pervazsız tutumu Sn. Saner’de yinelemekten beis görmemiştir.

Bulaşıcı hastalıklar üst komitesinin aldığı ve hükümet tarafından uyulması zorunlu ilan edilen bağlayıcı kararlar sadece sıradan yurttaşlar için mi geçerlidir?

Anayasa, yasalar ve devletin kararları yurtdışından gelen ve ülkemizde bulunan ayrıcalıklı kesimler için geçerli değil midir? pervasız ihlallerin yarattığı ve yaratacağı ağır sağlık sorunlarını ve ona bağlı yıkıcı ekonomik bedelleri sadece sıradan vatandaşlara ödetmek Adalet midir? Toplum sağlığını gözeterek işletmelerin kepenklerini indiren, evlerinde açlık sınırında yaşam mücadelesi veren sahipsiz halkımız, üstüne düşen bütün sorumlulukları, fedakârca yerine getirmişken, bu dizinin galası bahanesiyle ortada hiçbir mantıklı gerekçe de yokken ve belli ki siyasi propaganda amacıyla düzenlenen bu organizasyon için kalabalık bir grubu kapalı alanda toplamayı halk sağlığı açısından son derece yanlış bulduklarını belirtti.

Bulaşıcı hastalıklar üst komitesi kararlarına harfiyen uyularak bu etkinliğin derhal iptal edilmesini talep ettiler. “ ifadelerini kullandılar.(MHA)