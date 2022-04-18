Covid’den 2 kişi hayatını kaybetti

Pozitif vakaların 88’i Lefkoşa, 25’i Girne, 40’ı Gazimağusa, 14’ü Güzelyurt, 3’ü İskele ve 2’si de Lefke
bölgesinden.
Sağlık bakanlığından verilen bilgiye göre, 18 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 18.565
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 172
Bugün Kaybedilen Hasta: 2
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.659.747
Toplam Vaka Sayısı: 92.279
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2292
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 27
Karantinadaki Vaka Sayısı : 2265
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2265