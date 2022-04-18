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Covid’den 2 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 18 bin 565 test yapıldığını, 2 kişinin vefat ettiğini ve 172 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

18 Nisan 2022 Pazartesi 19:15
Covid’den 2 kişi hayatını kaybetti

Pozitif vakaların 88’i Lefkoşa, 25’i Girne, 40’ı Gazimağusa, 14’ü Güzelyurt, 3’ü İskele ve 2’si de Lefke
bölgesinden.
Sağlık bakanlığından verilen bilgiye göre, 18 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 
Bugün Yapılan Test Sayısı: 18.565    
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 172
Bugün Kaybedilen Hasta: 2  
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.659.747 
Toplam Vaka Sayısı: 92.279          

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İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 89.754                     
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2292    
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 27     
Karantinadaki Vaka Sayısı : 2265   
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235         
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:          
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2265  
 

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Son Güncelleme: 18.04.2022 19:31
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