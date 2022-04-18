Covid’den 2 kişi hayatını kaybetti

Pozitif vakaların 88’i Lefkoşa, 25’i Girne, 40’ı Gazimağusa, 14’ü Güzelyurt, 3’ü İskele ve 2’si de Lefke

bölgesinden.

Sağlık bakanlığından verilen bilgiye göre, 18 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 18.565

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 172

Bugün Kaybedilen Hasta: 2

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.659.747

Toplam Vaka Sayısı: 92.279



İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 89.754Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2292Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 27Karantinadaki Vaka Sayısı : 2265Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2265