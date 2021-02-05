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Covid-19 salgınında son durum

Worldometer" internet sitesi güncel verilerine göre KKTC,Güney Kıbrıs, Türkiye ve dünyada covid-19 salgınında en son rakamlar..

05 Şubat 2021 Cuma 08:30
Covid-19 salgınında son durum
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"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 105 milyon 417 bin 124, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 2 milyon 297 bin 419 ,iyileşen kişi sayısı ise 77 milyon 93 bin 623.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 27 milyon 273 bin 890.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Hindistan 10 milyon 803 bin 533,

- Brezilya 9 milyon 397 bin 769,

- Rusya 3 milyon 917 bin 918,

- İngiltere 3 milyon 892 bin 459,

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- Fransa 3 milyon 274 bin 608,

- İspanya 2 milyon 943 bin 349,

- İtalya 2 milyon 597 bin 446,

-Türkiye 2 milyon 508 bin 988,

-Almanya 2 milyon 265 bin 536,

-Yunanistan 160 bin 935,

-Güney Kıbrıs 31 bin 379,

-KKTC 2584.

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Son Güncelleme: 05.02.2021 08:51
Anahtar Kelimeler:
Kovid10Covid19KoronavirüsVaka Sayısı
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