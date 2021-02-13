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Covid-19 salgınında son durum

Worldometer" internet sitesi güncel verilerine göre KKTC,Güney Kıbrıs, Türkiye ve dünyada koronavirüs salgınında en son rakamlar..

13 Şubat 2021 Cumartesi 08:15
Covid-19 salgınında son durum
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"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 108 milyon 730 bin 569, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 2 milyon 394 bin 125 ,iyileşen kişi sayısı ise 80 milyon 742 bin 722.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 28 milyon 106 bin 704.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Hindistan 10 milyon 892 bin 550,

- Brezilya 9 milyon 765 bin 694,

- Rusya 4 milyon 42 bin 837,

- İngiltere 4 milyon 13 bin 799,

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- Fransa 3 milyon 427 bin 386,

- İspanya 3 milyon 56 bin 35,

- İtalya 2 milyon 697 bin 296,

-Türkiye 2 milyon 572 bin 190,

-Almanya 2 milyon 330 bin 422,

-Yunanistan 170 bin 244,

-Güney Kıbrıs 32 bin 288,

-KKTC 3007.

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Anahtar Kelimeler:
Covid19Kovid19KoronavirüsCoronavirüsVaka Sayısı
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