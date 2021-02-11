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Covid-19 salgınında son durum

Worldometer" internet sitesi güncel verilerine göre KKTC,Güney Kıbrıs, Türkiye ve dünyada koronavirüs salgınında en son rakamlar..

11 Şubat 2021 Perşembe 08:30
Covid-19 salgınında son durum
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"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 107 milyon 782 bin 010, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 2 milyon 361 bin 753 ,iyileşen kişi sayısı ise 79 milyon 687 bin 152.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 27 milyon 879 bin 445.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Hindistan 10 milyon 870 bin 831,

- Brezilya 9 milyon 659 bin 167,

- Rusya 4 milyon 12 bin 710,

- İngiltere 3 milyon 985 bin 161,

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- Fransa 3 milyon 385 bin 622,

- İspanya 3 milyon 23 bin 6017,

- İtalya 2 milyon 668 bin 266,

-Türkiye 2 milyon 556 bin 837,

-Almanya 2 milyon 311 bin 297,

-Yunanistan 166 bin 67,

-Güney Kıbrıs 32 bin 72,

-KKTC 2918.

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Anahtar Kelimeler:
Covid19Kovid19KoronavirüsCoronavirüsVaka Sayısı
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