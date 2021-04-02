Covid-19 salgınında son durum

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 130 milyon 803 bin 702, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 2 milyon 839 bin 987 ,iyileşen kişi sayısı ise 104 milyon 883 bin 151.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 31 milyon 244 bin 639.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Brezilya 12 milyon 842 bin 717,

- Hindistan 12 milyon 302 bin 110,

- Fransa 4 milyon 695 bin 82,

- Rusya 4 milyon 554 bin 264,

- İngiltere 4 milyon 350 bin 266,

- İtalya 3 milyon 607 bin 83,

-Türkiye 3 milyon 357 bin 988,

- İspanya 3 milyon 291 bin 394,

-Almanya 2 milyon 854 bin 137,

-Yunanistan 267 bin 172,

-Güney Kıbrıs 46 bin 173,

-KKTC 4444.