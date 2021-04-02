banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Hellimin tadı kaçmaya başladı!
Hellimin tadı kaçmaya başladı!
Türk Birliğinin şifreleri
Türk Birliğinin şifreleri
‘’BU’’ Zamanlar Kıbrıs
‘’BU’’ Zamanlar Kıbrıs
Tekerlekli koltuklar ağırlığınıza rağmen kolaycacık altınızdan çekilir
Tekerlekli koltuklar ağırlığınıza rağmen kolaycacık...
banner376

Covid-19 salgınında son durum

KKTC,Güney Kıbrıs, Türkiye ve dünyada koronavirüs salgınında en son vaka sayıları..

02 Nisan 2021 Cuma 09:00
Covid-19 salgınında son durum
banner337

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 130 milyon 803 bin 702, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 2 milyon 839 bin 987 ,iyileşen kişi sayısı ise 104 milyon 883 bin 151.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 31 milyon 244 bin 639.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Brezilya 12 milyon 842 bin 717,

- Hindistan 12 milyon 302 bin 110,

- Fransa 4 milyon 695 bin 82,

- Rusya 4 milyon 554 bin 264,

banner341
- İngiltere 4 milyon 350 bin 266,

- İtalya 3 milyon 607 bin 83,

-Türkiye 3 milyon 357 bin 988,

- İspanya 3 milyon 291 bin 394,

-Almanya 2 milyon 854 bin 137,

-Yunanistan 267 bin 172,

-Güney Kıbrıs 46 bin 173,

-KKTC 4444.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Covid19Vaka SayısıKovid19KoronavirüsCoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hava durumu
Hava durumu
“Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisinin galası yapıldı
“Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisinin galası yapıldı
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gazimağusa Belediyesi Başkanı İsmail Arteri ziyaret etti
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gazimağusa Belediyesi Başkanı İsmail Arteri ziyaret etti
KKTC'de 32'si yerel 40 yeni vaka
KKTC'de 32'si yerel 40 yeni vaka
Güvercinlik'te “KKTC Büyük Organize Sanayi Bölgesi” tanıtımı yapıldı
Güvercinlik'te “KKTC Büyük Organize Sanayi Bölgesi” tanıtımı yapıldı
KKTC Merkez Bankası TL mevduatların faiz oranlarını yükseltti
KKTC Merkez Bankası TL mevduatların faiz oranlarını yükseltti
Meclis Genel Kurulu tamamlandı
Meclis Genel Kurulu tamamlandı
LAÜ Öğretim Görevlisi Bilmez, otizmde erken ve yoğun davranışsal müdahalenin önemine dikkat çekti
LAÜ Öğretim Görevlisi Bilmez, otizmde erken ve yoğun davranışsal müdahalenin önemine dikkat çekti
Geçitkale çemberinde korkutan kaza!
Geçitkale çemberinde korkutan kaza!
Metehan bölgesine atılan tarihi geçmiş ilaçlar Çevre Dairesi personeli tarafından toplandı
Metehan bölgesine atılan tarihi geçmiş ilaçlar Çevre Dairesi personeli tarafından toplandı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim