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Covid-19 salgınında son durum

KKTC,Güney Kıbrıs, Türkiye ve dünyada koronavirüs salgınında en son rakamlar..

10 Mart 2021 Çarşamba 08:30
Covid-19 salgınında son durum
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"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 118 milyon 161 bin 913, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 2 milyon 622 bin 143 ,iyileşen kişi sayısı ise 93 milyon 855 bin 582.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 29 milyon 801 bin 506.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Hindistan 11 milyon 262 bin 707,

- Brezilya 11 milyon 125 bin 17,

- Rusya 4 milyon 342 bin 474,

- İngiltere 4 milyon 228 bin 998,

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- Fransa 3 milyon 932 bin 862,

- İspanya 3 milyon 164 bin 983,

- İtalya 3 milyon 101 bin 93,

-Türkiye 2 milyon 807 bin 387,

-Almanya 2 milyon 520 bin 609,

-Yunanistan 209 bin 462,

-Güney Kıbrıs 37 bin 650,

-KKTC 3664.

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Anahtar Kelimeler:
Covid19Vaka Sayısı
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