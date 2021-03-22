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Covid-19 salgınında güncel vaka sayıları

İşte KKTC,Güney Kıbrıs, Türkiye , dünya ülkelerinde ve dünya genelinde en son durum....

22 Mart 2021 Pazartesi 08:30
Covid-19 salgınında güncel vaka sayıları
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"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 123 milyon 868 bin 982, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 2 milyon 727 bin 738 ,iyileşen kişi sayısı ise 99 milyon 795 bin 152.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 30 milyon 521 bin 765.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Brezilya 11 milyon 998 bin 233,

- Hindistan 11 milyon 646 bin 81,

- Rusya 4 milyon 456 bin 869,

- İngiltere 4 milyon 296 bin 583,

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- Fransa 4 milyon 282 bin 603,

- İtalya 3 milyon 376 bin 376,

- İspanya 3 milyon 212 bin 332,

-Türkiye 3 milyon 13 bin 122,

-Almanya 2 milyon 679 bin,

-Yunanistan 237 bin 125,

-Güney Kıbrıs 42 bin 218,

-KKTC 4083.

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Anahtar Kelimeler:
Covid19Kovid19Vaka Sayısı
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