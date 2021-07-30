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Colgate Afiş Yarışması sonuçlandı

Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Colgate Afiş Yarışması sonuçlandı.

30 Temmuz 2021 Cuma 14:55
Colgate Afiş Yarışması sonuçlandı

Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası 22 Kasım Diş Hekimliği Haftası etkinlikleri çerçevesinde Ortaokullara yönelik Colgate sponsorluğunda “Colgate Afiş Yarışması” düzenlendi.
Çeşitli okullardan toplam 680 eserin katıldığı yarışma, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nde, Kültür Dairesi Güzel Sanatlar görevlisi Bedia Kale, Güzelyurt Kurtuluş Lisesi resim öğretmeni Tahsin Albulut ve Bülent Ecevit Anadolu Lisesi resim öğretmeni Mehmet İlkerli’den oluşan jüri tarafından değerlendirildi.
Yapılan değerlendirmede alınan sonuçlara göre;
Birincİ: Selin Tek- Oğuz Veli Ortaokulu.
İkince: Ayşenur Bayır - Oğuz Veli Ortaokulu.
Üçüncü: Yasemin Açıkgöz - Değirmenlik Lisesi
Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Özel Ödülü: Sedef Gamze Erözmen - Necat British College
Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Yöneti Kurulu Özel Ödülü: Mavi Eva Genrihs Lapta Yavuzlar Lisesi
 MANSİYON Ödülleri:
Doğay Karabulut- Lefke Gazi Lisesi, Yasmin Şerif Özmenek- Lapta Yavuzlar Lisesi, Lütfiye Beyoğlu -Necat British College, Zeynep Naz Beyaz -Necat British College, Melek Güler -Demokrasi Ortaokulu, Merve Yıldız -Demokrasi Ortaokulu, Mehmet Tonger -Değirmenlik Lisesi, Dila Kiracıoğlu -Değirmenlik Lisesi, Zeynep Göcen -Değirmenlik Lisesi Tengül Cenkova -Değirmenlik Lisesi
SERGİLEME: 

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Demokrasi Ortaokulu’ndan Zülfe Akdoğan, Sergen Aytaç, Melisa Akpınar.
Necat Biritish College’den; Deren Dervish, Diana Akbasheva, Durusu Uyar, Derin Ulutekin, Nisa Paslıoğlu, Hatice İzhakoğlu, Lily Li July ve Duru Dülger.
Değirmenlik Lisesi’nden Sezin Alptekin, Fatmanur Aydın, Tengül Cenkova, Zeynep Gölen, Eylül Başpınar, Yeseniya Razuvayeva (2 eser), Naz Bozat (3 eser), Pembe İyici, Hasan Karaman, Nermin İzlem Ercantan (2 eser), Mehmet Tonger, Erdoğan Gezdigeldi, Mehmet Koçere Poyraz, Berra Ecem Uygun (2 eser), Berrak Kaplan, Tengül Cenkova, Okan Kaya, Saif Ur Rahman (2 eser), Rabia Neşe, Laden Saral (3 eser), Yağmur Özkan (3 eser), Berfin Çimen, Elif Kurt ve İklim Hacıhaliloğlu.
Bayraktar ortaokulu’ndan Ayşenur Türk (2 Eser), Rüveyda Kurt, Azra Baş, Şevki Yiğit, Yağız Öztürk, Hakan Akkunt, Ayşenur Türk, Ali Can ve İlsu Karakaya.
Lapta Yavuzlar Lisesi’nden Mavi Eva Genrihs (3 eser), Süleyman Kurtaylı, Emrecan Korkulu, Hilal Kıyançiçek, Ela Sayılı, Hira Ucak, Ada Ekşi, Kardelen Sarıtaş, Ayşegül Tekin, Hiranur Canpolat (2 Eser), Arnisa Akar, Ela Erdönmez, Aknur İbragimova ve Hira Baytar.
Oğuz Veli Ortaokulu’ndan Yaren Büşra Er, Diana Ghasemi, Pınar Karasay ve Enes Furkan Temizüd.
Lefke Gazi Lisesi’nden Özgün Roza’nın eserleri de sergilenmeye layık görüldü.
Seçici kurul üyeleri her yıl olduğu gibi bu yıl da, yüksek oranda yarışmaya katkı koyan çocuklarımızın bu değerli eserleri arasından derece alan ve sergileme alan eseri kitapçık halinde ölümsüzleştirmeye karar verdi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid- 19 pandemisi nedeniyle bu yıl da sergi yapılmayacak. 
Çocuklarımıza, gerekli tedbirler alınarak (Maske ve mesafe) ödülleri ve katılım belgeleri 9 Ağustos Pazartesi saat 09:30’da Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’nde dağıtılacak.

 

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Son Güncelleme: 30.07.2021 14:38
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