Çocuklar plajda resim çizerek keyifli saatler geçirdi

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, etkinliğe katılan çocuklarla sohbet ederek, onlara keyifli saatler diledi. Çocuklara seslenen Güngördü, "Sanatla ilgilenen çocuklar, doğayı da hayvanları da sever. Sizler de öylesiniz. Çevrenize karşı duyarlı olunuz. Bu sıcak günlerde sokaktaki hayvanları da unutmayınız. Onlara bir kap su bir kap mama koyunuz" dedi. Güngördü tüm çocuklara yaz tatillerini iyi değerlendirmeleri kendilerini geliştirmelerini ve hayatlarında başarılı bireyler olmalarını diledi.

Yarın 08 Temmuz 2021 Perşembe Günü Çocuklar Pikniğe Götürülüyor

Sosyal İşler Şubesinin hazırladığı ve bu yıl çevre temasının kullanıldığı etkinlikler, perşembe günü Boğaz piknik alanında düzenlenecek piknikle devam edecek. Sınırlı sayıda çocuğun kabul edildiği etkinliklere yoğun talep olduğunu belirten Sosyal İşler Şube Amiri Misli Kadıoğlu, atölyelerin dolduğunu ifade ederek, etkinliklere katılacak aile ve çocuklara maske ve hijyen kurallarına dikkat etmesi çağrısında bulundu.